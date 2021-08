Skate è il nuovo singolo dei Silk Sonic: testo, traduzione e video

Skate è il nuovo singolo dei Silk Sonic, il neo superduo R&B americano composto dai celebri artisti Bruno Mars e Anderson .Paak. Il brano rappresenta la seconda anticipazione di An Evening with Silk Sonic, l’album d’esordio del progetto Silk Sonic, che sarà pubblicato entro l’anno. Il video di Skate, diretto da Bruno Mars e Florent Déchard e co-diretto da Philippe Tayag, è stato pubblicato il 30 luglio. Ecco testo, traduzione e video ufficiale di Skate.

Skate è il nuovo singolo dei Silk Sonic: il testo

In a room full of dimes you would be 100 dollars

If being fine was a crime, girl, they’d lock your lil’ fine ass up in a tower

The way you move like you do

Ooh it’s like you do it for a livin’

Do a lil’ spin, do it again

look like you playin’ for the win, oh baby.

I’m trynna roll, I’m trynna ride

I’m trynna float, I’m trynna glide

No no, don’t be shy, just take my hand and hold on tight.

Oh, skate to me baby

Skate

Slide your way on over

Slide your way on over

Skate to me baby

Skate

I wanna get to know ya

I wanna get to know ya.

Got your hair in the wind and your skin glistening

I can smell your sweet perfume

Ya smell better than a barbecue

Oh, superstar is what you are

I’m your biggest fan

If you’re lookin’ for a man, suga, here I am.

I’m trynna roll, I’m trynna ride

I’m trynna float, I’m trynna glide

No no, don’t be shy, just take my hand and hold on tight.

Oh, skate to me baby

Skate

Slide your way on over

Slide your way on over

Skate to me baby

Skate

I wanna get to know ya

I wanna get to know ya.

I never fall but tonight you got me falling for you, and only you, you

I’m reaching out in hopes that you reach for me too, girl, let’s groove.

Girl, you got me singing

My oh my

My oh my

My oh my

My oh my.

Oh, skate to me baby

Skate

Slide your way on over

Slide your way on over

Skate to me baby

Skate

I wanna get to know ya

I wanna get to know ya.

Skate è il nuovo singolo dei Silk Sonic: la traduzione

In una stanza piena di centesimi saresti 100 dollari

Se stare bene fosse un crimine, ragazza, rinchiuderebbero il tuo bel c*lo in una torre

Il modo in cui ti muovi come fai tu

È come se lo facessi per vivere

Fai un piccolo giro, fallo di nuovo

sembra che tu stia giocando per la vittoria, oh baby.

Sto provando a rotolare, sto provando a cavalcare

Sto provando a galleggiare, sto provando a planare

No no, non essere timida, prendimi la mano e tieniti forte.

Oh, pattina su di me baby

Pattina

Fatti strada sopra

Fatti strada sopra

Pattina su di me baby

Pattinare

Voglio conoscerti

Voglio conoscerti.

Hai i capelli al vento e la tua pelle luccicante

Posso sentire il tuo dolce profumo

Hai un profumo migliore di un barbecue

Una superstar è quello che sei

Sono il tuo più grande fan

Se stai cercando un uomo, dolcezza, eccomi qui.

Sto provando a rotolare, sto provando a cavalcare

Sto provando a galleggiare, sto provando a planare

No no, non essere timida, prendimi la mano e tieniti forte.

Oh, pattina su di me baby

Pattina

Fatti strada sopra

Fatti strada sopra

Pattina su di me baby

Pattinare

Voglio conoscerti

Voglio conoscerti.

Non mi innamoro mai ma stanotte mi hai fatto innamorare di te, e solo tu, tu

Ti sto raggiungendo nella speranza che anche tu mi raggiunga, ragazza, divertiamoci.

Ragazza, mi hai fatto cantare

Oh mio Dio

Oh mio Dio

Oh mio Dio

Oh Mio Dio.

Oh, pattina su di me baby

Pattina

Fatti strada sopra

Fatti strada sopra

Pattina su di me baby

Pattinare

Voglio conoscerti

Voglio conoscerti.

Skate è il nuovo singolo dei Silk Sonic: il video