Skin è diventata mamma a 54 anni: la gioia della compagna Ladyfag

Skin è diventata mamma a 54 anni. La celebre cantante britannica, leader della band londinese Skunk Anansie, è al settimo cielo. La sua compagna Ladyfag è felicissima ed entusiasta. L’annuncio è stato dato dall’artista mediante un post condiviso sul suo profilo social di Instagram per la gioia dei suoi numerosi follower. La baby vip è nata il 25 novembre scorso, nel giorno del Ringraziamento, ma la notizia è stata diffusa una settimana dopo l’arrivo della cicogna. Come si chiama la piccola bambina? La figlia di Skin si chiama Lev Lilah.

Skin con la compagna e la figlia appena nata sui social – Foto: Instagram

“Sono felice di annunciare che alle 5.55 del giorno del Ringraziamento è nata la nostra piccola Lev Lilah, di 2 chili e 800 grammi. Sono dannatamente felice di aver passato la più importante settimana della mia intera vita a occuparmi di questa fantastica nuova anima con la mia stupenda compagna Ladyfag, che è rimasta straordinariamente calma (per lo più) chiacchierando fino a un’ora prima del parto”, ha scritto la famosa e amatissima rockstar ed ex giudice di X Factor.

“Questa piccola meravigliosa creatura ci ha sciolto il cuore – ha proseguito la cantante Skin – Nessuno può prepararti per un’amore così grande e incondizionato come quello che noi ora proviamo per lei. Lei è incredibile ed entrambe le mamme stanno bene e sono super felici! Grazie alle nostre famiglie per l’aiuto e il supporto e benvenuta al mondo Lev Lylah”.

Skin e Ladyfag stanno insieme da ben 5 anni. Lo scorso anno avevano annunciato il loro matrimonio, che è stato poi rimandato a causa della pandemia di Covid-19. Ora la fine del 2021 ha regalato loro la gioia più grande: la figlia.

Congratulazioni e felicitazioni alle neo mamme famose e un caloroso benvenuto alla baby vip anche da parte della nostra redazione. Auguri!