Sofía Vergara: biografia, carriera, figlio, Joe Manganiello, Instagram e curiosità

Bellissima, sinuosa e dotata di gran senso dell’umorismo: Sofía Vergara è diventata per tutti Gloria Delgado-Pritchett nella serie Modern Family. Ma quanto ne sappiamo dell’attrice?

Sofía Vergara- foto instagram.com

La sua vena comica e il suo talento hanno resto Gloria Delgado-Pritchett di Modern Family un personaggio unico, ma Sofía Vergara ha una lunga carriera alle spalle.

Non ci resta che scoprire tutto quello che c’è da sapere su Sofía Vergara in modo da riuscire ad apprezzarla meglio come un’attrice, produttrice televisiva e modella colombiana naturalizzata statunitense.

Biografia

Sofía Margarita Vergara è nata a Barranquilla (Colombia) e ha studiato in una scuola privata bilingue (inglese e spagnolo). Quanti anni ha Sofía Vergara? È nata il 10 luglio 1972.

Per chi non lo sapesse, Sofía Vergara ha origini italiane (siciliane e campane), ma è cresciuta in Colombia. È molto orgogliosa del posto da cui proviene.

La vita di Sofia è cambiata quando è stata scoperta da un fotografo mentre passeggiava su una spiaggia: lui le ha offerto un pass per il mondo della moda e lei ha accettato.

All’età di diciassette, quindi, ha debuttato in uno spot per la Pepsi-Cola trasmesso in tutta l’America latina. Questa pubblicità l’ha fatta conoscere al grande pubblico e l’ha spinta a trasferirsi a Bogotá a venti anni.

Carriera

Sofía Vergara è stata scelta come co-ospite della trasmissione di viaggi Fuera de Serie insieme a Fernando Fiore dal 1995 al 1999. Lo show l’ha fatto girare in lungo e in largo per il mondo, portandola alla consacrazione del successo in America latina e negli Stati Uniti.

Da Fuera de Serie alle apparizioni in programmi televisivi sia colombiani che statunitensi è stato un attimo: Acapulco, Cuerpo y Alma nel 1995; Tutto in famiglia nel 2002; Eve, El escándalo del mediodía e Rodney nel 2004; Hot Properties nel 2005; Entourage, Amas de casa desesperadas, The Knights of Prosperity e Dirty Sexy Money nel 2007; Fuego en la sangre e Men in Trees nel 2008; Modern Family dal 2009 al 2020; America’s Got Talent nel 2020.

L’attrice non ha trascurato neanche il cinema, lavorando a progetti come Big Trouble – Una valigia piena di guai del 2002; Chasing Papi del 2003; The 24th Day e Soul Plane – Pazzi in aeroplano del 2004; Lords of Dogtown e Four Brothers – Quattro fratelli del 2005; Grilled e Pledge This! del 2006; Meet the Browns del 2008; Madea Goes to Jail del 2009; I Puffi e Capodanno a New York del 2011; I tre marmittoni del 2012; Gigolò per caso e Machete Kills del 2013; Chef – La ricetta perfetta del 2014: Fuga in tacchi a spillo e Joker – Wild Card del 2015; Bent – Polizia criminale e The Brits Are Coming – La truffa è servita del 2018; Stano del 2019.

Progetti indipendenti

Non solo sfilate e servizi fotografici di moda. Sofía Vergara ha posato per calendari sexy in costume da bagno in tre occasioni: nel 1998, nel 2000 e nel 2002.

Ha prestato il suo volto anche a varie pubblicità per la televisione Sudamericana e ha posato anche in costumi da bagno per sponsorizzare la birra.

Sofia Vergara è hot, secondo molte classifiche, aggiudicandosi anche posizioni notevoli: Maxim l’ha inserita nella classifica delle donne più hot al 23esimo nel 2002, al 25esimo posto nel 2005 e al 39esimo nel 2008 mentre Ask l’ha posizionata nella classifica di donne più desiderabili dagli uomini al 30esimo posto nel 2002 e al primo posto nel 2012.

Il motivo del successo? A dispetto di una insicurezza adolescenziale, Sofia Vergara ha un fisico mozzafiato senza aver fatto ricorso alla chirurgia estetica.

Doppiatrice e produttrice

Sofía Vergara non si è accontentata di stare soltanto davanti alla telecamera, ma ha voluto sperimentare il doppiaggio e la produzione.

Ha doppiato Happy Feet 2 nel 2011; The Cleveland Show dal 2011 al 2013; I Griffin e Fuga dal pianeta Terra nel 2013; I Simpson nel 2016; Emoji – Accendi le emozioni nel 2017.

Per quanto riguarda la produzione, invece, ricordiamo il film Fuga in tacchi a spillo di Anne Fletcher del 2015.

Riconoscimenti

La carriera di Sofía Vergara è costellata di vari riconoscimenti che l’hanno resta una delle attrici più promettenti del nuovo millennio.

Nel 2012 ha ricevuto il Glamour Awards nella categoria Miglior Attrice Comica per Modern Family; nel 2015 è stata candidata ai Teen Choice Award per le categorie Miglior Intesa in un Film e Miglior Bacio In Un Film con Reese Witherspoon per Fuga in tacchi a spillo; nel 2017 ha vinto un People’s Choice Award per la categoria Attrice Preferita in una serie TV commedia per Modern Family.

Guadagni

Nel 2012 Sofía Vergara è stata inserita dalla rivista tra le cento celebrità più potenti al mondo con 19 milioni di dollari guadagnati. Inoltre occupa la prima posizione della lista delle attrici più pagate della televisione sempre nel 2012 (una posizione confermata anche nel 2013). Nel 2014, poi, la lista di Forbes conferma la sua influenza.

Vita privata

Sofía Vergara si è sposata giovanissima con il suo migliore amico Joe Gonzalez e ha dato alla luce il loro primo figlio Manolo nel 1991. Purtroppo, due anni dopo, i due hanno divorziato.

Chi è il marito di Sofía Vergara ora? La vita le ha riservato un altro grande amore e l’attrice si è sposata con il collega Joe Manganiello il 22 novembre 2015.

Cancro

Nel 2000 arriva la diagnosi di un tumore alla tiroide, ma per fortuna l’intervento chirurgico dell’anno successivo ha avuto il successo sperato.

Religione

L’educazione religiosa ha occupato una parte importante della vita di Sofía Vergara, creandole più di qualche dubbio nell’accettare servizi fotografici più spinti e ruoli particolari.

La sua paura di deludere i genitori è stata superata grazie al consiglio di un’insegnante di scuola cattolica. Da quel momento in poi si è messa l’anima in pace, anzi. Ha posato nuda per Women’s Health a 45 anni.

Capelli

Sofía Vergara porta spesso capelli scuri, ma in realtà è bionda naturale. L’attrice è ricorsa alla tinta per capelli per rientrare nello standard latino richiesto da Hollywood.

Instagram

Sofía Vergara ha un profilo Instagram nel quale ha pubblicato i dettagli del matrimonio con Joe Manganiello, la commozione del figlio Manolo e la felicità dei festeggiamenti.

Oltre agli scatti della sua vita privata, comunque, l’attrice pubblica anche scatti dei suoi progetti e momenti di vita sul set.