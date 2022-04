Soleil Sorge al posto di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip 7? Il gossip impazza già da diverse settimane sul web ed è tornato di nuovo in auge nelle ultime ore. L’ha rilanciato Leggo, secondo cui Soleil Sorge affiancherà come opinionista fissa Alfonso Signorini al GF Vip 7. I fan dell’ex gieffina vip ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi sono già al settimo cielo.

Soleil Sorgè – Foto: Facebook

D’altronde la moglie del celebre conduttore tv e showman Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, ha più volte dichiarato che non rifarà questa esperienza al GF Vip: “No, non lo rifarò il Grande Fratello Vip! Sarò sempre grata ad Alfonso per avermi scelto, però mi rendo conto che se cerco di parlare di altri argomenti tipo di libri e di altre cose non gliene frega niente a nessuno, ormai tutti mi chiedono solo di Alex Belli e Delia Duran, ci vorranno due anni prima che io possa parlare di qualcos’altro”.

La grande protagonista della sesta edizione del famoso e popolare reality show di Canale 5, il GF Vip, sta vivendo un periodo d’oro a livello lavorativo. Attualmente è impegnata come opinionista fissa al programma tv di Barbara d’Urso, La Pupa e il Secchione Show 2022.

“La carriera di Barbara d’Urso è inarrivabile ed è per pochi, ma sto studiando e facendo il massimo per emergere. I frutti piano piano stanno arrivando – ha dichiarato Soleil Sorge a TV Sorrisi & Canzoni -. Io e Barbara siamo due donne che sanno bene cosa significa stare sul pezzo 20 ore su 24, nel lavoro siamo dei cavalli da corsa. Poi abbiamo entrambe quella punta di sano cinismo che nella vita serve sempre. Perché mi ha scelta per La Pupa e il Secchione Show? Penso proprio per questo mio carattere – ha continuato l’opinionista fissa Soleil Sorge -, per la mia personalità. Sono diretta e sarcastica. Barbara mi ha spesso invitato nei suoi programmi perché apprezza le persone con un carattere pungente”.