Soleil Sorge bestemmia in inglese al Grande Fratello Vip 6? Il popolo del web invoca a gran voce la squalifica della concorrente. Il video sta facendo il giro della Rete. Ma quando è successo? Che cosa si è lasciata fuggire l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi?

Soleil Sorgè – Foto: Facebook

Soleil Sorge bestemmia in inglese al Grande Fratello Vip 6? Il video incriminato

Subito dopo la puntata del GF Vip 6, Soleil si è lasciata cadere su uno dei divanetti con accanto la sua amica Manila Nazzaro e nel silenzio ha esclamato: “Oh my f…… g..“. Questo dettaglio shock non è sfuggito agli attenti telespettatori e fan del famoso e popolare reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini. Sono davvero in tanti a chiedere la sua squalifica. I suoi fan invece sottolineano che non si tratti di una bestemmia vera e propria perché in lingua madre non assume questo significato. Quale sarà la decisione del Grande Fratello? Non ci resta che attendere la prossima puntata!

GF Vip 6: autore pronuncia una bestemmia

Anche un autore avrebbe pronunciato una bestemmia durante la diretta h24. La polemica è scoppiata in Rete anche perché tanti telespettatori hanno denunciato questo caso sui social network, tra lo sconcerto e l’indignazione generale. Ma non sono stati soltanto i telespettatori ad accorgersene. Anche nella Casa del Grande Fratello Vip 6 diversi concorrenti hanno udito la bestemmia che sarebbe stata pronunciata da un autore del famoso e chiacchieratissimo reality show di Canale 5.

Diversi fan e telespettatori del GF Vip hanno riportato il video sui social dove si vedono i vip dormire e si sente un telefono suonare. Lo squillo viene ovviamente dalla cabina regia, in quel momento collegata con i microfoni aperti in tutta casa. Si sente udire: “P**co Dio! Pronto? Aspetta un attimo che li sto svegliando poi ti chiamo. Aspetta un attimo, li sto svegliando”.

L’ex star del Bagaglino, attrice e opinionista tv Valeria Marini ha prontamente esclamato all’autore: “C’è il microfono aperto!“. Successivamente la telecamera si è spostata in veranda dove la vincitrice della seconda edizione del programma tv La Pupa e il Secchione Francesca Cipriani lamentandosene ha detto: “Con una bestemmia ci hanno svegliato!“.

“Con una bestemmia?” ha chiesto il noto personaggio tv e illusionista Giucas Casella cadendo dalle nuvole. “Con una bestemmia!”, ha ribadito Francesca Cipriani. Il caso sta scatenando aspre e durissime polemiche sul web.