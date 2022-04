Soleil Sorge e Alex Belli dopo aver mandato in tilt fan e telespettatori al Grande Fratello Vip 6 non sono più amici. Nella Casa più spiata e famosa d’Italia hanno fatto faville, scatenando la macchina del gossip nazionale in merito a un possibile triangolo con la showgirl e modella venezuelana Delia Duran. Ora due dei grandi protagonisti del GF Vip 6 hanno preso strade separate e non si sentono più.

L’ex gieffina vip Soleil Sorge ne ha parlato a Fanpage. L’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha dichiarato: “Si è instaurato un bellissimo rapporto con una persona meravigliosa che senza dubbi avrei portato fuori, nella mia vita, come un amico. Poi cosa è cambiato? La mercificazione del nostro rapporto, il voler incessantemente ribadire questa storia di un possibile triangolo, quando io non ero mai stata interessata ad avere nemmeno un rapporto con lui oltre l’amicizia, mi ha distaccata, lasciandomi perplessa rispetto alla possibilità che ci fosse una ricerca forzata di certe situazioni”.

La giurata del programma tv La Pupa e il Secchione Show 2022 ha poi sottolineato a FanPage: “Se la nostra amicizia è finita è perché quando conosci una persona e ti affezioni, alcune vicende ti fanno cambiare idea su quelle persone. Mi dispiace che sia andata così”.

Questo per lei è un periodo lavorativo davvero fenomenale: “Il reality è una carriera perché ti dà modo di essere retribuito e lavorare, però poi i reality finiscono e non è detto che ti diano la visibilità, la luce e il posizionamento che cercavi. Credo siano un’esperienza da fare se lavori nel mondo dello spettacolo, ma anche nella vita a prescindere. Pechino Express, L’Isola dei Famosi, li consiglierei a chiunque. Anche il Grande Fratello, magari non sei mesi, sono tutti percorsi che ti danno qualcosa e offrono una possibilità di approfondimento interiore”.

Che ne pensate? Siete d’accordo con l’opinione di Soleil sui reality show?