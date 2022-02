Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia in giuria a La Pupa e il Secchione Show 2022

Soleil Sorge sarà nel cast del programma tv di Italia 1, La Pupa e il Secchione Show 2022. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e attuale concorrente del Grande Fratello Vip 6 ricoprirà il ruolo di giurata nella trasmissione, che sarà condotta dalla famosa e popolare presentatrice tv Barbara d’Urso. Lo scoop è stato diffuso dal settimanale Nuovo Tv. Nel cast delle pupe figureranno anche Flavia Vento, Asia Valente e Paolo Caruso. La giuria sarà formata da Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia. Contrariamente da quanto svelato da Nuovo Tv, non ci sarà la gieffina vip Delia Duran.

Soleil Sorgè – Foto: Facebook

Noi di IGOSSIP.it vi abbiamo svelato in esclusiva e anteprima qualche settimana fa che nel cast dei concorrenti de La Pupa e il Secchione Show 2022 ci saranno la bellissima e sensuale fashion blogger, modella e showgirl marocchina Mila Suarez (ex fidanzata di Alex Belli) e del noto famoso archeologo, giornalista e mummiologo Aristide Malnati.

La Pupa e il Secchione Show 2022: scoop e anticipazioni

Qualche settimana fa vi abbiamo svelato in esclusiva che l’ex tronista spagnolo di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island Vip 2, Ivan Gonzalez, e il figlio del celebre sportivo ed ex calciatore Totò Schillaci e di Rita Bonaccorso, Mattia Schillaci, sono davvero in pole position per ricoprire i ruoli di “Pupi” Vip.

Poche settimane fa vi abbiamo lanciato un altro scoop su questa trasmissione. Vale a dire la partecipazione come concorrenti “Pupe” Vip di Flavia Vento e Mercedesz Henger.

Flavia Vento e Mercedesz Henger – Foto: Instagram

Le due showgirl nonché ex concorrenti di altri importanti reality show, dall’Isola dei famosi a La Fattoria fino al Grande Fratello Vip 5, sono state fortemente volute da Barbara d’Urso. Le due bionde soubrette e opinioniste tv regaleranno battute, gag, gaffe e momenti epici ed esilaranti. Due pupe VIP molto diverse, ma entrambe con caratteri molto forti e determinati, che sicuramente faranno divertire e appassionare il pubblico televisivo.

Barbara d’Urso in total red – Foto: Facebook

Per la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show 2022, che si preannuncia davvero scoppiettante e interessante, l’ex presentatrice dei reality show Il Grande Fratello, La Fattoria, Reality Circus e Uno due tre stalla aveva posto alcune condizioni alla dirigenza Mediaset: ripristinare lo studio televisivo, il daytime, la presenza di alcuni vip in gara e anche la diretta de La Pupa e il Secchione Show 2022 per distaccarsi soprattutto dalle ultime due edizioni affidate a Paolo Ruffini ed Andrea Pucci.