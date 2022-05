Soleil Sorge nel mirino di Gianmarco Onestini e Antonella Elia: “Maleducata, gradassa e arrogante”

Soleil Sorge è finita nel mirino di Gianmarco Onestini e Antonella Elia durante la finale del programma tv di Italia 1, La Pupa e il Secchione Show 2022, vinta a sorpresa da Maria Laura De Vitis ed Edoardo. La giurata della trasmissione di Mediaset, condotta da Barbara d’Urso, è stata criticata duramente prima dal pupo vip Gianmarco Onestini, per aver ricevuto come voto 0 a una sua esibizione di coppia con la showgirl e modella venezuelana Mila Suarez, e poi dalla collega giurata Antonella Elia.

L’ex gieffina vip e giurata del programma tv La Pupa e il Secchione Show 2022 Soleil Sorge ha spiegato: “Io ho dato uno 0 e posso spiegarlo. Loro pensavano fossi di parte e invece sono stata gentile e ho dato loro dei consigli per migliorarsi. A me ha toccato molto la storia di Mila Suarez, che non ha potuto studiare, ma credo che dal passato bisogna riscattarsi e non continuare ad arrendersi e piangersi addosso. Lei non si è impegnata a migliorare e diventare meno pupa e più secchiona. Inoltre la loro esibizione non mi è piaciuta“.

Gianmarco ha risposto piccato alla spiegazione della giurata ed ex gieffina vip Soleil Sorge: “Hai sempre dato voti bassissimi a noi due. Guarda io lo so che ti senti forte e vuoi fare la gradassa dando 0 alle esibizioni. Adesso ti giri anche dandomi le spalle come la maleducata che sei. Vabbè ci sono abituato dai. Lo so che alla fine l’unica cosa che puoi fare è girarti e fare la maleducata. Evidentemente sei abituata in questa maniera. Davanti ad una performance puoi dare qualsiasi voto, ma nessuno si merita uno zero e lo sai“.

Subito dopo la famosa presentatrice tv Barbara d’Urso si è collegata con la madre di Gianmarco Onestini, che ha lanciato una frecciatina all’ex nuora Soleil: “A me è piaciuto molto come hai presentato la storia di Mila nella vostra esibizione. Ricorda che educazione e rispetto non appartengono a tutti. Voi andate fieri di quelli che siete“.

Mila e Gianmarco devono abbandonare il gioco: non sono loro a vincere questa edizione de #LaPupaeilSecchioneShow… ed inevitabilmente scoppia la polemica con Soleil. pic.twitter.com/KeRUUN5yRX — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) May 3, 2022

Anche Antonella Elia ha bacchettato la collega giurata: “Oh ma cosa urlate?! Ma non siamo mica nell’arena con i leoni! State molto calmi. Mila sta dicendo delle cose umane e della sua vita e non dategli contro come se fossimo in uno stadio. E pure tu Soleil non dovevi darle 0, guarda che hanno ragione Mila e Gianmarco. Hai sbagliato, tu sei un giudice, ricordatelo. Non esiste dare 0 ad un’esibizione. E che sei arrogante si vede in questi momenti. E voi dietro siete delle sue fan, cosa applaudite ad ogni cosa che dice?! Non si dà 0 a delle persone che fanno una gara punto. Intanto voi che urlare ehhh ehhh ehhh”.