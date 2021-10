Solo è il nuovo album di Ultimo, pseudonimo di Niccolò Moriconi. Il nuovo disco del vincitore del Festival di Sanremo 2018 nella categoria “Nuove Proposte” con il brano Il ballo delle incertezze e secondo classificato a Sanremo 2019 con il brano I tuoi particolari sarà disponibile a partire dal prossimo 22 ottobre sia sulle piattaforme digitali che in formato fisico.

Solo arriverà a circa due anni e mezzo di distanza dall’album precedente, Colpa delle Favole. Dal 22 settembre 2021, l’album è disponibile in pre-order, per quanto riguarda le versioni CD e doppio LP bianco (anche in edizione limitata autografata in esclusiva su Amazon) e le versioni Box doppio LP Deluxe e Box CD Deluxe, contenenti anche 17 tavole illustrate.

Si tratta del primo album del famoso cantautore, prodotto con la sua etichetta discografica, la Ultimo Records, fondata nel settembre 2020, con la quale il cantautore ha già pubblicato il singolo 22 settembre (doppio Disco di Platino), il brano 7+3 (Disco d’Oro) e il singolo Buongiorno vita (Disco di Platino).

La discografia di Ultimo

Album in studio

2017 – Pianeti

2018 – Peter Pan

2019 – Colpa delle favole

I riconoscimenti e premi

Festival di Sanremo 2018

Vincitore categoria “Nuove Proposte” (con Il ballo delle incertezze)

Premio Lunezia per il valore musical-letterario del brano (con Il ballo delle incertezze)

Premio RTL 102.5 per la miglior canzone radiofonica (con Il ballo delle incertezze)



Wind Music Awards 2018

Premio CD Platino per l’album Peter Pan



Festival di Sanremo 2019

Premio TIMmusic (con I tuoi particolari)

Premio RTL 102.5 per la miglior canzone radiofonica (con I tuoi particolari)



SEAT Music Awards 2019

Premio SEAT Music Awards per il Miglior Disco Colpa delle favole

Premio SEAT Music Awards per il Miglior Singolo I tuoi particolari

Premio SEAT Music Awards per il Miglior Live

Premio PMI “per aver contribuito allo sviluppo delle nuove tendenze musicali Italiane”

Premio SIAE riferito al suo primo spartito Parlo ad un amico di te presentato alla SIAE il 9 giugno del 2011 a soli 15 anni