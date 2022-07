Sonia Bruganelli e Flora Canto hanno litigato? Impazza il gossip da diversi giorni, vale a dire dopo qualche post social ambiguo. Un tempo erano grandi amiche vip, oggi a quanto pare non più. Le frecciate al vetriolo sui social di Sonia Bruganelli e Flora Canto non sono di certo passate inosservate.

L’opinionista fissa del Grande Fratello Vip 6 e 7, Sonia Bruganelli, ha spiegato i motivi che la portano ad andare in vacanza con un aereo privato facendo riferimento a una recente disavventura della moglie del comico e attore Enrico Brignano: “Preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio”.

Qualche settimana fa l’attrice ed ex personaggio di Uomini e Donne, Flora Canto, era stata protagonista di uno spiacevole episodio. Le avevano annullato un volo su cui si era già imbarcata, costringendola a ore di inutile attesa e a rinunciare a una vacanza in Grecia organizzata da tempo.

Ora commentando il post di Sonia Bruganelli, Flora ha risposto ai suoi followers: “Fa benissimo! Anche io con i soldi di Paolo Bonolis viaggerei solo con un aereo privato! Ma noi ancora non li abbiamo tutti quei soldi!”.

Inoltre questa settimana Flora ha organizzato l’addio al nubilato in vista delle nozze, che saranno celebrate a fine luglio, con Enrico Brignano. Tra gli assenti ai festeggiamenti, spicca proprio l’imprenditrice e opinionista fissa del GF Vip 6 e 7 che ha preferito rimanere a Formentera, dove si trova in questo periodo in vacanza.

