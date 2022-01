Sonia Bruganelli non ci sarà al GF Vip 7: rapporti sempre lontani con Adriana Volpe

Sonia Bruganelli non ci sarà al Grande Fratello Vip 7. Dopo la sua prima esperienza come opinionista fissa, la manager e imprenditrice ha annunciato che non ci sarà un bis. Non ha nessuna intenzione di ripetere questo ruolo. In un’intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Chi, diretto dall’attuale conduttore del GF Vip 6 Alfonso Signorini, la moglie dello showman e presentatore televisivo Paolo Bonolis ha rivelato: “Posso annunciare a Chi che il prossimo anno non ci sarò… che poi magari manco me ce vogliono…”.

L’opinionista fissa del GF Vip 6, Sonia Bruganelli, ha spiegato alla rivista di cronaca rosa: “Alfonso Signorini mi ha scelto per il suo GF Vip in un momento particolare della mia vita, mi ha fatto crescere, mi ha aiutata ad avere maggiore consapevolezza e anche a divertirmi. […] Mi piacerebbe che le persone non mi considerassero fredda. Io sono una donna di cuore, amo far famiglia – ha detto Sonia Bruganelli -, provo a non lasciare nessuno indietro. Cerco sempre opportunita? per i piu? giovani, cerco sempre di motivare i ragazzi che lavorano per SDL [la sua società, ndr]. Mi sento Jessica Rabbit: mi disegnano cosi?, ma ho un cuore di panna. Quella del personaggio cattivo e? una fiaba che mi hanno appiccicato addosso, o forse l’ho creata io”.

Chi potrebbe essere la sua erede/sostituta? Sonia Bruganelli non ha avuto dubbi: “Soleil Sorge, ma povera, ci crederebbe!“.

Non poteva di certo mancare la domanda sul rapporto con la collega al GF Vip 6, Adriana Volpe. “I rapporti tra me ed Adriana Volpe sono sempre gli stessi, ovvero lontani. E poi, gia? che ci siamo: la vorrei rassicurare che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perche? magari pensa che io possa aver scoperto chissa? quale segreto… Sembra mio fratello minore, col quale litigavamo per avere le attenzioni di nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana Volpe, stai serena”.

La replica non si è fatta attendere. Adriana ha scritto su Twitter: “Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola, piccola piccola… e non mi riferisco ovviamente né all’età né all’altezza. Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi #GFVIP”.

