Sophie Codegoni commenta la sua partecipazione al GF Vip 6: “Sono emozionatissima”

Sophie Codegoni è una delle concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 6. L’ha spuntata grazie al pressing del suo amico vip, Fabrizio Corona. Diversi mesi fa il quotidiano Libero aveva parlato di amore tra Sophie Codegoni e Fabrizio Corona, in realtà era solo un rapporto di lavoro e management tra i due. L’ha ribadito la stessa ex tronista di Uomini e Donne durante un’intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Chi, diretto dal conduttore del GF Vip 6 Alfonso Signorini. Lei è ancora single dopo la fine della sua breve relazione d’amore (?) con Matteo Ranieri.

L’ex tronista Sophie Codegoni è finita spesso al centro del gossip in questi ultimi tempi per essersi rifatta le labbra e il seno. Ora alla rivista Chi ha confidato le sue emozioni: “È vero ed è ufficiale entrerò nella casa del Grande Fratello Vip 6. Sono emozionatissima!! Mi hanno descritta: audace, bellissima, da copertina e…sempre al centro del gossip!, ma io sono semplicemente Sophie, una ragazza di 19 anni con già una grande storia di vita che crede nell’amore. Vi farò conoscere quello che sono veramente”.

Ha smentito i flirt con Nicolò Zaniolo e Fabrizio Corona. “Cosa c’è stato? Niente, Zaniolo è un amico – ha detto Sophie – e Fabrizio è una persona meravigliosa che mi sta aiutando e a cui voglio davvero bene: siamo molto legati, ci vediamo spesso, ma non stiamo insieme. Quando davanti ai Carabinieri ha detto che ero la sua convivente l’ha fatto perché la situazione lo richiedeva”.

In merito alla chiacchieratissima e breve liaison con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Sophie ha asserito: “La storia con la mia scelta, Matteo Ranieri, è durata solo due settimane: poi mi sono ritrovata più single di prima. Mi ha lasciato lui: diceva che non gli piacevo né esteticamente né caratterialmente… Insomma, una brutta persona, tutt’altro, rispetto a come si era mostrato. Non ero ancora innamorata, ma ero molto presa ed é stata una delusione. Una delle tante: sono piuttosto sfigata con gli uomini. Dalle relazioni di mia mamma alle poche mie, ho vissuto solo esperienze negative e di tradimento. Però sono sempre aperta all’amore: ci credo”.

