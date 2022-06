Sophie Codegoni e Alessandro Basciano vanno a convivere a Milano, dopo essersi conosciuti e innamorati nella Casa del Grande Fratello Vip 6. I due ex gieffini starebbero pensando già a una stabile convivenza: «Non ci siamo mai staccati, adesso è arrivato il momento di scegliere tra Milano e Roma. Sicuramente cercheremo una casa più grande a Milano», raccontano in un’intervista al settimanale Chi.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni – Foto: Instagram

Tra i progetti all’orizzonte ci sarebbero anche i figli. Alessandro Basciano ne ha già uno, Nicolò, nato da una precedente relazione. Ma il desiderio di averne un altro stavolta da Sophie Codegoni è grande. «Da sempre sento di essere portata per fare la mamma – ha spiegato l’ex gieffina –. Mio fratello Ricky l’ho cresciuto io. Mia madre mi ha avuta giovanissima e io tra due anni al massimo voglio avere un figlio. Con Ale ne stiamo parlando. Il nostro sogno è avere una femminuccia, la chiameremmo Céline…».

La coppia si è poi lasciata andare a una spavalda dichiarazione a proposito della propria intimità. Riferendosi all’accordo prematrimoniale tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, Alessandro ha dichiarato: «Loro devono fare l’amore quattro volte la settimana? Noi li superiamo di almeno tre volte…».

Intanto l’ex gieffina vip ha fatto molto parlare di sé per i suoi interventi di chirurgia estetica. Sophie Codegoni si è rifatta prima il seno e poi le labbra per correggere un piccolo difetto. In quest’ultimo caso si è rivolta al chirurgo estetico delle star nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi, Giacomo Urtis.

