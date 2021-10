Sophie Codegoni ha fatto a pezzi il suo ex fidanzato Matteo Ranieri durante una chiacchierata con gli altri coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne e influencer ha avuto un flirt con il suo attuale manager Fabrizio Corona, ma attualmente è single. Sophie Codegoni ha spiegato che Matteo Ranieri non avrà mai il coraggio di affrontarla in diretta tv al GF Vip 6 di Alfonso Signorini.

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri – Foto: Instagram

Sophie Codegoni affossa Matteo Ranieri

Sophie ha confessato al modello ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi, Alex Belli: «Farmi passare per quella che non voleva trovare l’amore e voleva fare la fashion blogger no. Erano tante cose… Quando è arrivato a casa mai per lasciarmi, è arrivato con l’amico con la macchina accesa, lui è sceso dalla macchina e mi ha detto: ‘A me non piaci ne fisicamente, ne caratterialmente, che cosa diciamo ai nostri fan?’. Ti giuro su mia madre, questo è stato il modo in cui mi ha lasciato».

L’ex flirt di Fabrizio Corona, Sophie Codegoni, ha poi spiegato di aver vissuto molto male questo atteggiamento dell’ex fidanzato: «Per la prima volta mi sono sentita veramente brutta perché il tuo fidanzato che si gira dall’altra parte nel letto, e non ti da neanche un bacio, è tremendo. Noi non abbiamo mai avuto un contatto fisico».

Matteo Ranieri replica a Sophie Codegoni

Matteo Ranieri ha postato una foto con la seguente didascalia sul suo profilo Instagram: «Leggere messaggi e commenti sensati mi fa ancora sperare nel genere umano. Continuo però a preferire gli animali, i tramonti e i libri. Buona domenica».

Nelle storie si vede lui in silenzio con il suo amico che interviene facendo il gesto del “naso lungo”, come a dire che qualcuno stava dicendo delle bugie. Poi ha aggiunto: «Ciao ragazzi, come state? Allora vi rubo giusto qualche secondo. Semplicemente per dirvi grazie perché ho messo un post prima, ma ero sincero. Leggere commenti e messaggi sensati da persone intelligenti mi dà modo o meglio non mi obbliga a fare cose che non mi piacciono. A dover stare a giochi che non mi piacciono. A fare teatrini che non mi piacciono. Nulla, semplicemente volevo ringraziarvi e dirvi che mi fate stare meglio, leggere queste cose mi rassicura molto. Buona domenica».

In poche parole Ranieri non entrerà mai nella Casa del GF Vip per replicare alle pesanti accuse della sua ex fidanzata (?)…