Sophie Codegoni rivela: “Ho rifatto il seno e le labbra, sono pro alla chirurgia”

Sophie Codegoni ha ribadito di essersi rifatta il seno e le labbra. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 si è sempre schierata a favore della chirurgia. L’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne Sophie Codegoni non ha paura di mostrare i suoi ritocchi estetici. Non è quella classica vip che ama negare qualsiasi intervento o ritocchino.

Sophie Codegoni con Giacomo Urtis – Foto: Instagram

Sophie Codegoni si è rifatta prima il seno e poi le labbra per correggere un piccolo difetto. In quest’ultimo caso si è rivolta al chirurgo estetico delle star nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi, Giacomo Urtis.

Durante un’intervista rilasciata a Fanpage.it, l’ex concorrente del GF Vip 6 Alessandro Basciano ha rivelato un aneddoto bislacco accaduto qualche settimana fa: “Ragazzi ho assistito a una scena incredibile. Eravamo in aeroporto e davanti al documento c’era un agente di polizia che continuava a guardarla e a non riconoscerla. Guardava il passaporto, scuoteva la testa e diceva ‘no non è lei’. Ha chiamato mezzo aeroporto per capire se fosse lei davvero. Eppure sono più rifatto io di lei”.

Sophie Codegoni ha aggiunto: “Sì è vero è successo. Ad un certo punto lui mi ha chiesto: ‘Ma ti sei rifatta?’. Al che per sfinimento gli ho detto ad un certo punto gli ho risposto: ‘Sì guarda, mi sono rifatta tutta, scusa’. Non capisco però perché non riconoscano me e lui invece sì. Che se vi faccio vedere la sua foto sul documento, è peggio della mia. Sul serio è più rifatto lui. Comunque è vero che ho rifatto qualcosa, prima il seno. Poi ho ritoccato le labbra in più occasioni perché avevo un asimmetria”.

Ha poi concluso: “Questa simmetria però non andava via e quindi io continuavo ad esagerare. Ammetto che mi stavo rovinando, poi alla fine ho tolto tutto e ho sistemato. Sono pro alla chirurgia, perché io le labbra le ho rifatte, ma per sistemare un difetto, questo è il vero motivo”.