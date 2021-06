Sophie Codegoni verso il Grande Fratello Vip 2021 grazie a Fabrizio Corona

Sophie Codegoni verso il Grande Fratello Vip 2021 di Alfonso Signorini grazie al pressing del suo amico vip Fabrizio Corona. L’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne avrebbe già sostenuto il provino per entrare nella Casa più spiata e famosa d’Italia. Il suo grande sponsor è l’ex agente dei paparazzi italiani. Il quotidiano Libero ha parlato di amore tra Sophie Codegoni e Fabrizio Corona. In realtà si tratterebbe soltanto di un rapporto di lavoro e management tra i due.

Sophie Codegoni – Foto: Instagram

Lei è ancora single dopo la fine della sua breve relazione d’amore (?) con Matteo Ranieri: “Non è stata una situazione semplice. […] La storia tra me e Matteo è finita. Sono andata a Uomini e Donne per trovare una persona che mi facesse sorridere, che mi facesse star bene ed emozionare perché era un periodo della mia vita in cui non riuscivo più ad approcciarmi con dei ragazzi. Matteo è riuscito a farmi star bene, a farmi sorridere e a rendermi felice. Le cose fuori sono state un po’ diverse. Non mi sento di dare colpe a nessuno, non voglio puntare il dito. Quando l’ho scelto, sapevo della nostra diversità però le emozioni che provavo, e che provo ancora, mi hanno portato a fregarmene. Tornassi indietro, lo sceglierei ancora, gli presenterei la mia famiglia e i miei amici. La nostra diversità mentale ci ha portato ad avere anche un distacco a livello fisico e per una donna non è mai semplice“.

Corona è agli arresti domiciliari mentre l’ex tronista è finita spesso al centro del gossip in questi ultimi tempi per essersi rifatta le labbra e il seno.

Alcuni giorni fa ha infatti deciso di correggere un piccolo difetto al labbro, rivolgendosi al chirurgo estetico delle star nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi, Giacomo Urtis. “Mi devo correggere questa labbra storte che tanto amate”, ha esordito Sophie Codegoni nella Instagram Story di Giacomo Urtis. Il chirurgo ed ex gieffino vip non sembrava molto convinto di mettere mano al bel viso della modella e influencer milanese, ma data l’insistenza si è visto costretto ad accontentarla.

Sophie Codegoni si è rifatta anche il seno alcune settimane fa. Archiviata in fretta e furia la sua relazione d’amore con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Matteo Ranieri, Sophie si è rifatta il decolleté.