Sorriso Grande di Alessandra Amoroso è la colonna sonora di UEFA Euro 2020 per Sky. La cantante pugliese è molto entusiasta. Durante la conferenza stampa di presentazione del palinsesto Sky dedicato ad Euro 2020, l’artista salentina ha dichiarato: “Spero di dare davvero un sorriso grande in generale, di accompagnare questa rinascita, questa ripresa. Quando mi è stato proposto, ho detto Non vedo l’ora. Abbiamo cambiato una parte del testo di Sorriso Grande per renderlo più adatto agli Europei. Sono piena di entusiasmo, sono spumeggiante! Per queste ripartenze, io ci sono sempre. Sono onorata”.

Il testo di Sorriso Grande è stato modificato e adattato all’evento calcistico. Federico Ferri, direttore responsabile di Sky Sport, per questo motivo, ha spiegato: “Avere artisti come Alessandra Amoroso che accettano di collaborare con noi è un privilegio. La musica accompagna da sempre i nostri eventi. Sorriso Grande è perfetta per la sua positività e per la voglia di ripartire che abbiamo. Alessandra ha capito lo scopo della nostra richiesta, accettando di modificare parte del testo della canzone. Non è una cosa così scontata”.

La grande star del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, ha anche parlato di Una. Nessuna. Centomila. Il concerto, l’evento contro la violenza sulle donne che la vedrà protagonista, nel 2022 (11 giugno), insieme a Laura Pausini, Emma, Fiorella Mannoia, Elisa, Giorgia e Gianna Nannini, sul palco di Campovolo.

La grande amica e collega di Emma Marrone ha sottolineato: “Speriamo di poter essere tutti vaccinati quel giorno e di poter creare assembramenti in sicurezza sotto il palco, essere tutti insieme lì, per una causa molto importante. Aspettiamo quel giorno con molta ansia”.

Ragazze e ragazzi continuate a seguirci per essere sempre informati e aggiornati sul panorama musicale italiano e mondiale oltre che sul patinato show business nazionale e internazionale. Stay tuned per saperne di più!