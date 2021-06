Sossio Aruta di Uomini e Donne sta male: “Maledetto Covid, ho perso già 4 chili e sono senza forze”

Sossio Aruta di Uomini e Donne sta male. Sia lui che la sua compagna Ursula Bennardo sono risultati positivi al Covid. L’ex coppia di Temptation Island sta combattendo contro la Sars-Cov-2. Lei sta bene. Lui no. La notizia è stata diffusa da lei sui social: “Devo darvi una brutta notizia. Sossio sabato aveva un evento importante a Torino, e come da prassi bisognava fare il tampone per poter partire. Voi sapete che io non sono stata tanto bene, ho avuto un’allergia, curata come allergia, nonché un dolore alla cervicale, però sembrava tutto assolutamente normale… ed invece abbiamo fatto i tamponi, lui per il viaggio ed io per sicurezza, e sono risultati positivi”.

Sossio Aruta- Foto: Facebook

“Quindi adesso staremo a casa in isolamento – ha continuato Aruta -. Per fortuna stiamo bene. Ovvio, ciò che io pensavo prima fosse allergia o appunto altro lo associo ormai a quello. La fortuna più grande è che negli ultimi giorni non siamo stati a contatto con nessuno, a parte lunedì mattina che Sossio è andato a lavoro, non abbiamo visto nessuno… persino i miei figli, per motivi diversi, non erano in casa”.

L’ex calciatore di Campioni ed ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha raccontato tutti i dettagli: “In tantissimi mi avete scritto appena saputa la notizia per sapere delle mie condizioni, ma purtroppo anche io sono rimasto intrappolato in questa rete del Covid. Fortunatamente le mie condizioni non sono gravissime, ma vi posso assicurare che sono giorni che sto malissimo, ho perso già 4 chili, mal di stomaco, mal di testa, debolezza, sono senza forze, mal di schiena… un disastro. Ma comunque grazie per l’interessamento. Anche questa passerà. Mi dispiace solo che avevo già prenotato il vaccino, ma non ho fatto in tempo. Vi terrò aggiornati nei prossimi giorni”.

Ha invitato tutti a non abbassare la guardia: “Sarà solo un brutto ricordo questa esperienza, ma certamente non ti permetterò di farla franca… lotterò come un leone e ti distruggerò… maledetto Covid. Voglio solo dire che comunque si sta malissimo, e non permettetevi di sottovalutare questo mostro”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne!