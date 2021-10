Sossio Aruta di Uomini e Donne ha aggiunto altri dettagli in merito alla lite molto accesa con la compagna Ursula Bennardo. I due sono tornati di nuovo insieme. Intervistato dal magazine di Uomini e Donne, l’ex cavaliere del parterre over ha deciso di vuotare il sacco e rivelare alcuni retroscena sulla lite avuta con la dama confessando di essere pronto a sposarla.

“Io e Ursula Bennardo abbiamo avuto una lite molto accesa. E ora, dopo i primi giorni, stiamo ripartendo piano piano – ha confessato Sossio Aruta al settimanale ufficiale di Uomini e Donne – adesso sono a Taranto, a casa con Ursula. Lei ha ancora il freno a mano tirato ma stiamo facendo di tutto per ritrovare la passione e l’amore che ci legano. C’è freddezza, ma viviamo una vita quotidiana normale, come tutti”.

Sossio Aruta di Uomini e Donne è tornato a parlare del discusso post pubblicato per annunciare la rottura con la Bennardo: “Anche se ho fatto un post, impulsivamente, per parlare della nostra rottura, non avrei mai tirato fuori l’argomento della lite. Anche se – voglio precisare – non si tratta di un problema di fondo, ma di scontri caratteriali tra due persone forti. Venivamo da giorni di liti molto aspre, e l’ultima di queste ci ha logorato, al punto di prenderci del tempo. Voglio specificare che non c’è stato assolutamente alcun tradimento. Nonostante le incomprensioni, ci rispettiamo troppo per scendere a certe bassezze. Non arriveremmo mai a cercare altre donne o altri uomini, piuttosto ci lasciamo. Ursula è molto arrabbiata per questa mia comunicazione, perché i suoi figli sono andati a chiederle cosa fosse successo e lei è caduta dalle nuvole, non ne sapeva niente. Ho messo in piazza i fatti nostri e questo l’ha ferita”.

Poi ha svelato un retroscena sulla loro lite: “Io ho fatto le valigie. Me ne sono andato, ero preso dalla rabbia e mentre ero in viaggio ho scritto sui social che ci eravamo lasciati. Questo ha fatto rimanere Ursula molto male, perché i suoi figli e altre persone a noi vicine hanno scoperto di questa lite dal post […] Sono andato a Castellamare di Stabia, da mia madre. Sono stato isolato da tutti. Non ero mai stato così lontano da mia figlia Bianca e mi sono trovato a sentire la sua mancanza. Mi sono preoccupato perché non voglio rifare gli stessi errori del passato con Bianca. Per questo sono tornato a Taranto, per rivederla e per chiarire con Ursula. All’inizio ero molto arrabbiato perché nella lite si erano alzati molto i toni. Lei mi ha detto di andarmene e io ci sono rimasto male… sono anche molto permaloso e istintivo”.

