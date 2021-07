Sossio Aruta di Uomini e Donne travolto dalle polemiche: arriva la sua replica furiosa

Sossio Aruta di Uomini e Donne è stato travolto dalle polemiche, dopo le sue ultime dichiarazioni rilasciate al magazine del famoso e popolare dating show di Canale 5. L’ex calciatore del reality show Campioni ha parlato apertamente del momento difficile che sta vivendo al livello economico e che coinvolge anche la sua compagna Ursula Bennardo, l’ex dama che il campano ha conosciuto e di cui si è innamorato nel dating show di Uomini e Donne.

Sossio Aruta – Foto: Facebook

“Ho perso la stabilità economica e da quel momento mi ritrovo senza entrate e ricominciare da zero a cinquant’anni è difficile. Sto cercando di rimettermi in gioco sotto diversi fronti”, ha dichiarato Sossio Aruta al magazine.

La coppia di Uomini e Donne e Temptation Island è stata al centro delle polemiche anche quando, quest’inverno, si è concessa una crociera, suscitando il sospetto che i problemi economici dichiarati dall’ex calciatore campano, fossero frutto di invenzioni.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono trovati sommersi dalle critiche per mesi e mesi e ad oggi la situazione non si è placata, motivo per cui l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è sfogato su Instagram Story. L’ex gieffino vip ha dichiarato: “Faccio un brindisi per tutte quelle persone ignoranti e cattive. Dichiarare di aver subito un danno economico non è dichiarare di morire di fame. Siete vergognosi e ciò mi fa venire il disgusto!”.

E ancora: “Abbiamo vissuto sedici mesi di crisi mondiale dove molti settori sono stati toccati gravemente come i miei due lavorativi: il calcio e gli eventi”.

“Grazie a Dio tutto sta tornando alla normalità e sono carico a mille! Un abbraccio e un grande in bocca al lupo a chi come me sta ricominciando un periodo a colori”, ha concluso l’ex chiacchierato e famoso cavaliere del trono over di Uomini e Donne.