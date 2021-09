Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati per incompatibilità caratteriali. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha scritto game over sui social per comunicare la fine della sua relazione con l’ex dama. La chiacchierata coppia di Uomini e Donne e Temptation Island è scoppiata. La sua dichiarazione social ha scatenato una raffica di critiche e polemiche. Ursula Bennardo ha commentato: “Per me quando finisce un rapporto non si scrive Game Over (riferendosi al post social di Sossio Aruta, ndr), per il semplice motivo che non è stato un gioco… Mah… Purtroppo c’è chi vive giocando anche a costo di ledere la dignità di una famiglia”.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo – Foto: Instagram

L’ex calciatore del reality Campioni ha rimosso il tutto e ha chiesto scusa pubblicamente. Sossio Aruta di Uomini e Donne ha confermato l’addio in un video condiviso con i suoi numerosi followers di Instagram, senza però chiudere la porta a un possibile ritorno di coppia: «Buongiorno a tutti. Come si dice, quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare. In questo caso non sto giocando, ci metto la faccia come ho sempre fatto. Perché sono una persona pulita, sincera e soprattutto vera. Ho eliminato il post semplicemente perché ho sbagliato. Ho fatto uno scivolone scrivendo Game Over. Non volevo paragonare la mia storia d’amore con la mia compagna Ursula e mia figlia Bianca ad un gioco. Ho sbagliato. Sbagliare è umano».

Aruta ha poi sottolineato: «Perché ho deciso di rendere pubblico questo brutto momento? Per la stima che ci avete sempre trasmesso e gli elogi che ci avete sempre fatto. Perché avete condiviso con noi le nostre emozioni e la nostra storia d’amore. Prima o poi sarebbe uscito fuori. Le vie del Signore sono infinite e la speranza è l’ultima a morire. Se ci saranno e mi auguro degli sviluppi positivi, vi terrò al corrente io. Poi tutto il resto, Uomini e Donne, chiacchiere, falsità, lascio a voi tutti i pettegolezzi. Questa è realtà non è finzione, un bacio da Sossio».

Torneranno insieme oppure è addio definitivo? Stay tuned per saperne di più!