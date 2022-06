Squid Game – The Challenge, il reality ispirato alla serie coreana targato Netflix

Netflix ha deciso di trasformare la fantasia in realtà: il gioco coreano che ha ispirato la serie Squid Game diventa un nuovo reality. Sta per arrivare Squid Game – The Challenge.

Squid Game – The Challenge- foto youtube.com

Il survival game coreano sta per ispirare un reality show vero e proprio con correnti in carne e ossa e un montepremi di 4,56 milioni di dollari.

L’annuncio è stato fatto il 15 Giugno 2022direttamente da Netflix, quasi in concomitanza con il lancio del trailer della seconda stagione della serie Squid Game.

La casa di produzione Netflix sta cercando 456 persone in tutto il mondo per trasformare la serie ispirata al gioco mortale in un’esperienza reale.

Squid Game – The Challenge sarà composta da dieci episodi girati in Gran Bretagna, ognuno dei quali sarò caratterizzato da una sfida ispirata ai giochi della serie. Essendo reale, però, non ci saranno giochi mortali.

Le sfide all’interno del mondo di Squid Game metteranno alla prova i partecipanti e li spingeranno a compiere mosse strategiche e alleanze per vincere uno dei premi più alti mai assegnati al vincitore di un reality.

Secondo il vicepresidente di Netflix, Brandon Riegg, Squid Game – The Challenge dovrebbe essere visto come un “esperimento sociale” in grado di mostrarci il comportamento umano in un’avventura sui generis.

Per partecipare ai casting è sufficiente avere 21 anni di età; parlare e capire l’inglese; avere un passaporto valido; iscriversi sul sito ufficiale; inviare un video di un minuto per presentarsi e spiegare perché si vuole partecipare; allegare due foto.

Non ci resta che attendere altre news su Squid Game – The Challenge per capire cosa dovremo aspettarci da questa nuova produzione targata Netflix.