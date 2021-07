Stefano De Martino e Paola Di Benedetto stanno insieme? La modella fa chiarezza

Stefano De Martino e Paola Di Benedetto stanno insieme? La modella, influencer e vincitrice del Grande Fratello Vip 4 aveva confessato di recente di aver troncato la storia d’amore con Federico Rossi del duo musicale Benji e Fede dopo 3 anni e una convivenza e ora sembrerebbe essere sempre più vicina al napoletano con la complicità della sorella di lui, grande amica di Paola Di Benedetto.

I due sarebbero stati paparazzati su una barca intenti a godersi le bellezze della terra campana e sembra che l’attrazione sia nata soprattutto da parte di Stefano De Martino. Il conduttore di “Made in Sud” ed ex marito della celebre showgirl e conduttrice tv argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez avrebbe cercato di corteggiare l’ex Madre Natura di Ciao Darwin per molto tempo. Secondo “Very Inutil People”, che riporta in esclusiva la notizia, non sarebbe stato facile per lui conquistarla anche perché lei era ancora legata al cantante Rossi.

I paparazzi sono sempre più attenti ai loro spostamenti. Il ballerino e conduttore campano De Martino potrebbe essersi lasciato alle spalle la storia con Belen, incinta di Antonino Spinalbanese.

Resta il fatto che in un’intervista rilasciata a Pirrotta per Whoopsee, la vincitrice del GF Vip ha dichiarato di essere single: “L’amore? Che ti devo dire, nulla di nuovo. Non c’è molto da dire quindi. Diciamo che al momento non è in programma, nel senso che non ho questa fretta di innamorarmi o di cercare la persona giusta. È anche vero che ho 26 anni, che insomma vorrei godermi la vita com’è giusto che sia, come tutti devono fare a prescindere. Quindi stiamo a vedere, non lo so. […] Adesso comunque penso al lavoro e mi dedico a quello. L’unica pausa che mi concedo sarà una settimana ad agosto. Andrò con le mie amiche ad Ibiza, ma ci sta”.

Come stanno realmente le cose? Molto presto ne sapremo qualcosa in più. Stay tuned!