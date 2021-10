Stella Shared 3.0 è la nuova capsule unisex di McCartney. A disegnarla tre creativi da Londra Anversa NY. Ispirandosi alla “Y is for Youth” del McCartney A to Z Manifesto, la casa di moda britannica offre la sua piattaforma a tre menti creative, che insieme formano sia un collettivo che una collezione: Ed Curtis a Londra, Maisie Broome (Myfawnwy) a New York City e Tom Tosseyn ad Anversa.

Capsule unisex Stella McCartney

“Per il mio McCartney A to Z Manifesto – spiega la stilista- ho condiviso la mia piattaforma con artisti della nuova generazione che hanno interpretato i nostri valori attraverso le loro visione. Stella Shared 3.0 prosegue con questo spirito di collaborazione, abbinando capi indiscutibilmente ‘Stella’ con stampe realizzate da talenti del domani – proseguendo collettivamente grazie alla condivisione delle nostre rispettive competenze, risorse e comunità”.

Ed Curtis è un artista del sud di Londra e un designer di slow fashion, riconoscibile per le sue stampe organiche e optical dipinte a mano. Per Shared 3.0 ha creato una giacca a vento reversibile nella variante royal blue e con stampe psichedeliche marrone su Econyl, coordinata a pantaloni voluminosi, con elastici in vita e zip laterale sulla gamba.

Maisie Broome, conosciuta per il suo brand Myfawnwy è un’artista e designer con sede nel Queens, New York City, rinomata per le sue stampe e facce marmorizzate a mano su soli e fiori dipinti. Queste sono state realizzate su set di seta marmorizzata verde/giallo/viola, compresi i coordinati botton – up e i voluminosi pantaloni e boxer.

Tom Tosseyn è un artista grafico di Anversa, convinto ambientalista. Rifacendosi al nostro A To Z Manifesto, le sue stampe reinterpretano il logo in stile futuristico, aggiungendo lo slogan “Restoring the balance” e trasformando la S in un fulmine e in uno yin yang, estrapolandolo in una serie di parole allitteranti che per lui rappresentano la sostenibilità come “Society”, “Safe”, “Share”, “Sky” e “Strawberry”.