Tale e Quale Show 2021: Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli nel cast dei concorrenti

Tale e Quale Show 2021: ultime news, anticipazioni e indiscrezioni sul cast dei concorrenti del programma televisivo di Raiuno con la conduzione di Carlo Conti e in replica su Rai Premium. Il programma è l’adattamento italiano del talent show Tu cara me suena, format spagnolo della Endemol in onda su Antena 3. Alla prossima edizione prenderanno parte come concorrenti due ex gieffini vip dell’ultima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: l’ex velino di Striscia la notizia Pierpaolo Pretelli e la showgirl e conduttrice tv Stefania Orlando.

Carlo Conti – Foto: Instagram

Non ce l’avrebbero fatta la conduttrice tv Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda Goria, mentre resterebbe tutt’ora incerta l’attrice Rosalinda Cannavò in arte Adua Del Vesco. Ci saranno anche Ciro Priello, vincitore della prima stagione di LOL – Chi ride è fuori, la showgirl ed ex velina di Striscia la notizia Federica Nargi e Deborah Johnson (figlia del più celebre Wess Johnson), cantante famoso in Italia per essere stato il bassista di Rocky Roberts e per aver inciso insieme a Dori Ghezzi il brano Un corpo e un’anima. La notizia è stata diffusa da TvBlog.it. In lizza ci sarebbe anche Deborah Johnson l’artista chiamata, secondo TvBlog, per aggirare il problema del blackface. Il programma di Carlo Conti, infatti, dopo 10 edizioni si reinventa accogliendo la proposta di varie associazioni (nel dettaglio Lunaria, #Italianisenzacittadinanza, Cospe, Arci e Il Razzismo è una brutta storia) nel non proporre più BlackFace in tv. La lettera alla Rai era stata inviata a gennaio dello scorso anno con oggetto “Invito ad abbandonare la pratica del BlackFace dalle trasmissioni di intrattenimento del servizio televisivo pubblico“ ed indirizzata al direttore di Rai per il sociale Giovanni Parapini, al direttore di Rai Uno Stefano Coletta, al regista di Tale e Quale Show Maurizio Pagnussat e al conduttore della trasmissione Carlo Conti.

Lady Matri è lontana dal piccolo schermo da qualche tempo: nell’ultimo periodo si è dedicata prevalentemente alla famiglia e alle figlie Sofia e Beatrice, che oggi hanno 4 e 2 anni.

La nuova edizione del programma di Carlo Conti partirà su Raiuno venerdì 17 settembre.