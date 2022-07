Tale e Quale Show: Alessandra Mussolini nel cast dei concorrenti

Tale e Quale Show di Carlo Conti, ultime news e anticipazioni. L’ex politica e parlamentare del centrodestra Alessandra Mussolini è nel cast dei concorrenti del programma tv di Raiuno. Lo scoop è stato diffuso da TvBlog.it. Confermata la partecipazione di Valeria Marini.

Alessandra Mussolini – Foto: Facebook

Fra i provinati per questa nuova serie di Tale e Quale Show e “con buone possibilità di entrare nel cast” spiccano: Marco Morandi (figlio di Gianni Morandi), Alex Belli, Guenda Goria, Manila Nazzaro, Alessandra Pierelli, Jonis Bashir, Valentina Persia, Emanuela Tittocchia, Antonio Zequila, Pamela Petrarolo, Brenda Lodigiani, Beppe Quintale, Manuela Zero, Gilles Rocca e Melissa Greta Marchetto.

Dopo la bocciatura dell’attrice Patrizia Pellegrino, Pipol Tv ha rivelato che anche le principesse Selassié non parteciperanno alla trasmissione di Conti: “È ufficiale: fuori le sorelle Selassié. Le ex gieffine sono state scartate dopo un provino non convincente. Le sorelle Selassié alla fine non ci saranno“. Una bocciatura inaspettata per le sorelle Selassié.

Patrizia Pellegrino tenterà di nuovo l’anno prossimo. Di certo l’ex gieffina vip Patrizia Pellegrino non parteciperà più all’Isola dei famosi: “Non la rifarei né con mia figlia né da sola… è un’esperienza troppo dura e non ho più l’età e ho un rene solo!“.

Probabilmente ritornerà nella Casa più spiata d’Italia: “Io non sarei contraria a rifare il Grande Fratello, ma di sicuro ci vorranno un anno o due di spacco. Perché non è che si riprendono i personaggi ogni anno se no la gente si stufa. Anche se a me mi avete visto poco, ma ci vuole un po’ di tempo. Vedremo se l’anno prossimo Alfonso potrebbe ripensarci. Perché no. Io ci andrei volentieri perché no, è stata un’esperienza dura ma positiva. Poi va beh, dura.. Abbiamo mangiato sempre!”.

A presto con nuove news, indiscrezioni e scoop sui reality show e programmi della televisione italiana.