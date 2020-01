Adriana Volpe e Antonella Elia: scontro durissimo al Grande Fratello Vip 4

Adriana Volpe e Antonella Elia hanno avuto uno scontro durissimo al Grande Fratello Vip 4 poiché le compagne dell’ex star di Non è la Rai hanno salvato Fernanda Lessa e hanno mandato in nomination Carlotta Maggiorana. Come è ben risaputo tra Fernanda Lessa e Antonella Elia non corre buon sangue.

L’ex conduttrice de I Fatti Vostri, Adriana Volpe, ha cercato di far ragionare Antonella Elia, dicendole che ci sono quattro giorni per farsi conoscere.

Ma Antonella ha sbottato: “Sono pochi 4 giorni per iniziare a conoscerla, avresti dovuto iniziare prima. Ormai l’avete scaricata”.

Adriana si è giustificata così: “Siamo in 19″. Ma Antonella Elia ha attaccato a muso duro la collega: “Ormai l’avete mandata in nomination, non concludi niente in 4 giorni. Non me ne importa niente di quello che pensi tu, siete stati bravi!”.

Antonella poi è andata via e Adriana Volpe ha commentato dispiaciuta: “Non ci fa una bella figura, non la riconosco, questa insensibilità non la riconosco”.