“Adua Del Vesco è una stratega, non so cosa ci sia di buono in lei”, l’affondo di Alfonso Signorini

“Adua Del Vesco è una stratega, non so cosa ci sia di buono in lei”, l’affondo del conduttore del Grande Fratello Vip 5 nonché direttore del settimanale di cronaca rosa Chi, Alfonso Signorini, a Casa Chi. Il giornalista e presentatore tv è rimasto molto scioccato dalle insinuazioni di Adua Del Vesco sull’orientamento sessuale del collega e amico vip, Massimiliano Morra.

Adua Del Vesco – Foto: Facebook

Prima del GF Vip 5 non aveva mai avuto modo di conoscere Adua. “Adua prima che entrasse nella Casa non la conoscevo – ha detto Signorini -, non l’avevo mai vista in vita mia. Non so cosa ci sia in lei di buono ma riconosco in lei una grandissima intelligenza… è una ragazza che intanto ha un primo piano meraviglioso”.

Secondo Signorini è molto furba: “Qualche ora prima della diretta me la volevo magnare, ve lo dico onestamente. A me in pieno periodo dove la lotta contro l’omofobia è giustamente sempre una bella realtà, avere una caccia alle streghe dove cerchiamo di stanare se uno è gay o no, è una roba che a me non piace. Non vedevo l’ora di magnarmela Adua, poi mi fanno vedere il suo confessionale. Ecco qui l’intelligenza di Adua”.

Per poi aggiungere: “Ha spostato l’asse, non si è più chiesta Massimiliano è gay? Ha fatto una riflessione su se stessa e ha detto che si dispiace, che non vuole più farsi del male prestandosi a costruire storie finte per assecondare la carriera degli altri… è una finissima stratega e lo dimostra anche il fatto che abbia inaspettatamente vinto al televoto. Tutti si aspettavano la vittoria di Francesca Pepe”.

E voi che cosa ne pensate? Siete d’accordo con la critica di Alfonso Signorini?