Adua Del Vesco ha fatto outing su Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip 5 durante una chiacchierata con Dayane Mello e Matilde Brandi. Il video sta spopolando in Rete, scatenando reazioni differenti e contrastanti.

Il rumor sulla presunta omosessualità di Massimiliano Morra era stato già lanciato da Guendalina Canessa e Lory Del Santo nei giorni scorsi.

A poche ore dalla diretta di questa sera, parlando con altri coinquilini, Adua Del Vesco avrebbe svelato un segreto che riguarderebbe il suo ex fidanzato (finto?) Massimiliano Morra. L’attrice stava chiacchierando con Dayane Mello quando, avvicinandosi all’orecchio, avrebbe sussurrato: “È gay”.

Molti utenti accusano l’attrice di essere stata inopportuna e invadente, altri invece non credono che sia arrivata a rivelare qualcosa di così intimo del suo ex. Quale sarà la verità? Massimiliano sarà costretto a fare coming out o è tutto un enorme equivoco?

Qui la scena integrale.



Matilde ripete più volte:

"Ora capisco perché non potevi parlare". "A Dayane lo puoi dire", "patto di sangue sui nostri figli". Dayane chiede chiaramente "e la fidanzata?" e Adua "Non mi far dire cose".



Domani DELIRIO. #GFVIP pic.twitter.com/oxMcboSXwT— contechristino (@contechristino) October 2, 2020