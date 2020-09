Il reality Al Passo Con i Kardashian chiude i battenti dopo 14 anni di drammi sentimentali, matrimoni, litigi e separazioni. L’ultima stagione andrà in onda all’inizio del 2021.

Il clan Kardashian-Jenner- foto pagesix.com

Stagione dopo stagione, Keeping Up With The Kardashian è diventato un fenomeno di costume, anche se in alcuni Paesi non è mai decollato completamente.

Il problema dello show è stato il rapporto maniacale di Kim, Khloé e Kourtney Kardashian con i social: perché vederle in tv se si possono seguire in tempo reale?

Le sorelle Kardashian-Jenner hanno portato avanti una vero fenomeno che raccoglie quasi milioni e milioni di followers su Instagram, Twitter e Facebook.

E così molto presto i fan dovranno dire definitivamente addio allo show dei membri della famiglia Kardashian-Jenner e “accontentarsi” di seguirli sui social.

A dare la notizia è stata Kim Kardashian via Twitter: È con il cuore pesante che abbiamo preso la difficile decisione come famiglia di dire addio al reality”.

Il messaggio è stato firmato da tutti i membri della famiglia e protagonisti dello show iniziato, da mamma Kris Jenner e le sorelle Kardashian a Kendall e Kylie Jenner fino a Scott Disick.

Dal canto suo, poi, la moglie di Kanye West ha voluto rilasciare un messaggio personale: “Senza Al passo con i Kardashian non sarei dove sono oggi. Sono enormemente grata a tutti quelli che lo hanno guardato e hanno supportato me e la mia famiglia durante questi incredibili 14 anni. Questo programma ci ha resi ciò che siamo e sarò sempre debitrice verso chi ha avuto un ruolo nel definire le nostre carriere, cambiando le nostre vite per sempre”.