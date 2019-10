Al Passo Con i Kardashian torna su Sky Uno

Le sorelle Kardashian tornano in tv con il reality Al Passo Con i Kardashian da lunedì 21 ottobre tutti i giorni alle 18.45 su Sky Uno.

Il reality show nato con il nome Keeping Up With The Kardashian è diventato un fenomeno di costume negli USA, dove è giunto ormai alla 17esima edizione e ha dato forma a innumerevoli spin-off.

Tra mariti, ex fidanzati e amici di vecchia data, infatti, questo docu-fiction ci ha fatto affezionare ai membri della famiglia Kardashian.

E così, proprio in onore del compleanno del 38esimo compleanno di Kim Kardashian, Sky Uno riparte con la 13esima stagione.

Ad aspettarci ci sarà mamma Kris e la sua numerosa famiglia: Kourtney, Kim e Khloé nate dal matrimonio con l’avvocato Robert Kardashian e Kendall e Kylie nate dall’unione con il campione olimpico Bruce Jenner, poi diventato Caitlyn.

Le sorelle Kardashian-Jenner ci hanno catapultato in un mondo fatta di linee di moda e accessori, sessioni di make-up, sfilate da red carpet e tutto quello che può essere tramutato in business.

Non c’è nulla che non sia finito sotto i riflettori anche grazie allo show Al Passo Con i Kardashian, dalla vita privata alla loro vita professionale passando per momenti felici e nuovi arrivi.

A prescindere da quello che si possa pensare di loro, le sorelle Kardashian-Jenner sono diventate un vero fenomeno che raccoglie quasi 600 milioni di followers su Instagram, oltre 170 milioni su Twitter e più di 100 milioni su Facebook.

