Alda D’Eusanio espulsa subito dal GF Vip: Laura Pausini e Paolo Carta presentano denuncia

Alda D’Eusanio è stata immediatamente espulsa dal Grande Fratello Vip 5 dopo aver rivelato agli altri coinquilini che Paolo Carta “crocchia di botte” la diva della musica italiana Laura Pausini. Alda D’Eusanio ha rivelato: “Che poi questa qui (Laura Pausini, ndr) c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera. Lui è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte“. Frasi gravissime che hanno spinto subito la coppia vip a presentare denuncia.

Accuse pesantissime che sono arrivate all’orecchio di Laura Pausini e al compagno Paolo Carta, che hanno deciso di adire le vie legali.

Laura Pausini e Paolo Carta denunciano Alda D’Eusanio

L’ufficio stampa Goigest informa che L’avvocato PierLuigi De Palma ha ricevuto il mandato di agire contro tutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni pronunciate al GFVIP su Laura Pausini e Paolo Carta.

“Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva. Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne”.

Una settimana disastrosa per Alda D’Eusanio, una veterana della tv italiana. La sua avventura al GF Vip è durata una settimana e si è conclusa con una sacrosanta espulsione. Davvero troppi gli scivoloni, le gaffe, le infondate e indelicate rivelazioni sulle vite private dei volti noti dello spettacolo.

A stretto giro il comunicato stampa riparatore di Mediaset: “L’editore si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella casa. Un comportamento grave e imperdonabile soprattutto alla luce che Alda D’Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta e esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire”. La nota dell’azienda di Cologno Monzese si è conclusa con un avvertimento: “La signora si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni”.

La sua espulsione è stata accolta con gioia dall’ex gieffino vip Enock Barwuah, dato che durante l’ultima puntata del reality Alda era stata graziata per il suo scivolone razzista…