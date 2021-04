Alda D’Eusanio si è pentita di aver partecipato al GF Vip: nuove scuse a Laura Pausini

Alda D’Eusanio si è davvero pentita di aver partecipato al Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini poiché ha ricevuto due querele pesantissime ed è stata fatta fuori da Mediaset. Come ben ricorderete la famosa giornalista e conduttrice tv è stata querelata dalla diva della musica italiana Laura Pausini e dal compagno Paolo Carta per le gravissime frasi pronunciate nella Casa del GF Vip, ma anche da Adriano Aragozzini per le sue frasi shock su Mia Martini.

Alda D’Eusanio – Foto: Facebook

Anche il suo neurologo le aveva sconsigliato di andare al Grande Fratello Vip 5 come concorrente a causa di strascichi considerevoli legati all’incidente del 2012, quando uno scooter la investì, mandandola in coma.

“Se sono pentita di aver partecipato al GF Vip? Sì – ha detto Alda D’Eusanio a Mio -. Tutto questo si sarebbe potuto evitare. Nella mia vita non ho mai avuto pentimenti per le mie esperienze professionali. Ma di questa sì, non la rifarei. (riporta biccy.it) Ho detto a un’amica che è stato un grande errore e lei mi ha risposto che non esistono gli errori, ma le esperienze. E allora io le rispondo adesso che di questa esperienza mi sono molto pentita”.

Alda è tornata a chiedere scusa a Laura Pausini: “Mi sento di dirle ancora una volta che le chiedo umilmente scusa. Sono felice di sapere che il loro sia un matrimonio bellissimo e felice. Quelle voci che ho udito erano solo parole cariche di invidia nei confronti di una donna e di un’artista, tra le mie preferite tra l’altro, che ha una meravigliosa famiglia in cui c’è un uomo che la ama davvero e che la rispetta. Quindi sono tanto felice per questo, ma dall’altra parte mi dà un dispiacere vero aver recato loro un problema di questa portata”.