Alex Di Giorgio rifiuta il Grande Fratello Vip 2020: delusione per Tommaso Zorzi

Alex Di Giorgio ha deciso di rifiutare il Grande Fratello Vip 2020 all’ultimo secondo. Era ormai tutto pronto per il suo ingresso nella Casa più spiata e famosa d’Italia. D’altronde era proprio lui il bellissimo e affascinante nuotatore gay di 30 anni, molto ricercato da uomini e donne, che fa impazzire il web influencer Tommaso Zorzi anche se, come ha svelato Alfonso Signorini, non è affatto ricambiato.

Alex Di Giorgio – Foto: Facebook

In carriera, ha preso parte a due rassegne olimpiche: la prima nel 2012 a Londra quando, allora ventiduenne, si classificò 10º nella staffetta 4×200 stile libero, e la seconda, nel 2016 a Rio dei Janeiro, classificandosi al 9º posto a soli quattro centesimi dalla finale, sempre nella staffetta 4×200 stile libero.

Il settimanale di gossip Chi aveva lanciato lo scoop sui nuovi ingressi nella casa del GF Vip 2020. Oltre ad Andrea Zenga, Filippo Nardi, Mario Ermito, Samantha De Grenet, Ginevra Lamborghini e Carlotta Dell’Isola, è pronta a varcare la porta rossa anche la showgirl ed ex naufraga vip Cecilia Capriotti.

Purtroppo il nuotatore Alex Di Giorgio ha dato forfait all’ultimo. Perché? Su Instagram Story ha spiegato le ragioni del suo no, taggando Alfonso Signorini: “Ciao ragazzi, forse è giunto il momento di fare un po’ di chiarezza dopo tutti questi giorni. Oggi sarebbe dovuta iniziare la mia quarantena per partecipare al programma, ma purtroppo per motivi personali e lavorativi non potrò partecipare al Grande Fratello. Voglio ringraziare Alfonso Signorini e gli autori per avermi scelto, ma magari sarà per la prossima edizione, chissà”.

A questo punto tutti si domandano: chi sarà il nuovo concorrente gay che verrà corteggiato da Tommaso Zorzi?

