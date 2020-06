Alfonso Signorini parla del cast del GF Vip 5 e si mette in cover su Chi: Selvaggia Lucarelli va all’attacco

Alfonso Signorini ha parlato della nuova edizione del Grande Fratello Vip 5 e ha scelto di autodedicarsi la copertina di Chi, settimanale di cronaca rosa da lui diretto. Una scelta che ha subito scatenato ilarità e polemiche in Rete. La più pungente, neanche a dirlo, è stata l’irriverente scrittrice e giornalista Selvaggia Lucarelli.

La famosa e popolare opinionista e giurata di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli, ha condiviso la cover di Chi sul suo profilo Instagram e ha scritto: “E dopo Beppe Sala che legge il suo libro, abbiamo Signorini che si mette in copertina sul suo giornale. Aspettiamo che Papa Francesco si autoproclami santo”.

A quanto pare tra Selvaggia e Alfonso non corre buon sangue. Durante il GF Vip 2, all’epoca Signorini era opinionista fisso del reality condotto da Ilary Blasi, Lucarelli scrisse sui social: “Alfonso Signorini è un opinionista moralista. Mostra il suo consueto coraggio che sfodera, come sempre, solo con i pesci piccoli: impartisce lezioni di vita ad una che faceva Uomini e Donne e che l’unica cosa che ha letto in vita sua è il libretto di istruzioni dell’epilatore elettrico”.

Alfonso Signorini parla del cast del GF Vip 5

Alfonso Signorini ha parlato del cast del GF Vip 5 anche al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni: “Siamo nel bel mezzo dei provini. Li stiamo facendo da casa, io da Milano e il mio gruppo autoriale da Roma, collegandoci con Zoom. Con mia grande sorpresa si sta profilando un cast di grandissimo interesse. Abbiamo visto circa 40 vip, ed entro un paio di settimane passeremo in rassegna i giovani, categoria importante ma difficile perché, per ragioni anagrafiche, spesso non possono essere definiti Vip. Con set chiusi e concerti sospesi, ci siamo ritrovati molti nomi ai provini. Inoltre, la scorsa edizione è piaciuta anche a tanti insospettabili che si sono proposti perché si sono affezionati al programma e si fidano di me”.

Chi saranno i veri “vip” di questa nuova edizione del reality show di Canale 5? Staremo a vedere!