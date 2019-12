Alfonso Signorini rivela: “Avrei voluto Giulia De Lellis come opinionista al Grande Fratello Vip 2020”

Alfonso Signorini ha rivelato che avrebbe voluto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia De Lellis, come opinionista al Grande Fratello Vip 2020. Il neo conduttore del reality show di Canale 5 ha candidamente ammesso: “Giulia De Lellis? Io l’avrei voluta molto volentieri al mio fianco nelle vesti di opinionista perché mi faceva simpatia ritrovarla in quella veste, ma poi le cose sono andate diversamente”. Al suo posto c’è la showgirl e manager argentina Wanda Nara. L’altro opinionista è Pupo.

Per quanto riguarda i concorrenti del GF Vip 4, dopo l’ufficialità della prima concorrente, Rita Rusic, e del cantante Pago a Verissimo è arrivata la conferma di Clizia Incorvaia nel corso di un’intervista rilasciata a Grazia.

“Perché partecipo al Grande Fratello Vip? Il cachet è interessante e il premio finale pure – ha confessato la bellissima mamma vip -. Ho detto sì perché ho bisogno della mia indipendenza, voglio garantire un futuro migliore a Nina, mia figlia: è solo per lei che lo faccio. A Francesco Sarcina non interessa che nostra figlia possa restare per un periodo senza la madre. Ha un ego immenso, teme solo che vengano fuori dettagli sui suoi tradimenti e sulla sua aggressività”.

Per poi rivelare: “Cerco un’occasione di riscatto, voglio ritornare a splendere. Rinascere dalle mie ceneri. Sarò ingenua, ma voglio che il Grande Fratello Vip sia un’occasione per farmi conoscere per come sono davvero. Sono stata etichettata come una poco di buono e ho dovuto fare i conti con una società ancora fortemente maschilista. Scamarcio mi ha additata come una strega, neppure fossimo nel Medioevo. Non voleva che questa storia venisse fuori perché all’epoca frequentava la sua agente. In ogni caso vorrei chiudere qui, perché mi deprime parlare di uomini che non hanno il coraggio delle loro azioni. Mi sono chiesta spesso come abbia fatto a non capire prima che persone fossero”.

Gli altri concorrenti ufficiali sono: Michele Cocuzza, Adriana Volpe, Antonio Zequila e Antonella Elia.