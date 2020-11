All Together Now: giurati, novità e data di inizio

È tutto pronto per il ritorno di All Together Now – La musica è cambiata con la spumeggiante Michelle Hunziker al timone.

All Together Now- foto bilibili.com

All Together Now – La musica è cambiata sta per tornare con uno show fatto di talento, standing ovation e voglia di cantare. In palio ci saranno sempre i 50 mila euro.

Ad anticipare qualcosa della terza edizione del game show musicale è stata proprio la conduttrice attraverso un post su Instagram.

La moglie di Tomaso Trussardi ha postato una foto insieme ai quattro giurati di All Together Now: J-Ax, Francesco Renga, Rita Pavone e Anna Tatangelo.

“Mettete insieme le 4 voci e i 4 talenti di questi signori alle mie spalle, pensateli seduti a contrastare o confermare il muro dei 100 esperti musicali di ALL TOGETHER NOW. Canteranno, si emozioneranno, litigheranno appassionatamente per sostenere le loro scelte. I concorrenti cresceranno di puntata in puntata grazie ad un meticoloso lavoro sull’autostima!”

I quattro giurati possono cambiare il destino dei dodici cantanti in gara, rovesciando la decisione del muro umano delle persone esperte di musica e spettacolo.

Anche in questa edizione i giudici (compreso J-Ax che vestiva i panni di presidente del “muro”) canteranno, duetteranno e interpreteranno anche i brani dei colleghi.

L’appuntamento con la nuova edizione di All Together Now è il 4 novembre in prima serata su Canale 5, subito dopo il tg satirico Striscia La Notizia.