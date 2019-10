Amazon Prime Video annuncia Celebrity Hunted Italia, la sua prima serie non-fiction italiana con un cast stellare.

Qualche settimana fa alcuni personaggi famosi e vip hanno postato un messaggio misterioso social per informare i fan che spariranno: “Non cercatemi, devo rimanere in incognito, presto capirete perché”.

La “scomparsa” dell’ex capitano della Roma Francesco Totti, del rapper Fedez, dello youtuber Luis Sal, dell’attore Claudio Santamaria, della giornalista Francesca Barra, del conduttore Costantino della Gherardesca, dell’attore Cristiano Caccamo e dell’attrice Diana Del Bufalo è dovuta a Celebrity Hunted Italia.

Il reality-thriller segue un format nato in Inghilterra in cui i concorrenti (fuggitivi) scappano per 14 giorni da una squadra di cacciatori (hunters) composta da ex agenti dei servizi segreti, ex poliziotti ed esperti di informatica.

Le coppie di fuggitivi possono far leva soltanto su un kit di sopravvivenza, una carta con pochi euro e la possibilità di chiedere aiuto ad amici e sconosciuti.

Dal canto loro, invece, i cacciatori possono visionare le telecamere di sorveglianza, usare sistemi di riconoscimento delle targhe e sfruttare il potenziale dei social media per catturarli.

Celebrity Hunted Italia sarà una vera e propria novità per il pubblico italiano e in più la serie prodotta da Endemol Shine Italy sarà disponibile in più di 200 paesi all’inizio del 2020.

Il CEO di Endemol Shine Italy ha descritto lo show come un “format rivoluzionario, dal linguaggio innovativo, qualitativamente paragonabile a quello delle serie scripted, anche grazie agli elementi della suspense e del thriller. Una sfida unica nel panorama televisivo, un cast d’eccellenza, mai visto prima in un programma tv”.

