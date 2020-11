Amici 20: data di inizio, novità e professori

È tutto pronto per il ritorno di Amici di Maria De Filippi e anche in tempi di pandemia vedremo i giovani talenti sfidarsi per guadagnare un banco nella scuola più ambita dagli artisti.

Amici- foto twnews.it

Amici di Maria De Filippi apre i battenti su Canale 5 sabato 14 novembre alle 14.10 per la diretta pomeridiana e su Italia 1 da lunedì 16 novembre alle 19.00 per il Day Time.

I ragazzi si sfideranno per mostrare il loro talento e conquistare il sì dei professori in modo da occupare un banco nella prestigiosa scuola.

Maria De Filippi continua a “sfidare” il Coronavirus mettendo a punto una serie di nuove norme e restrizioni che consentano le lezioni e riescano a regalare un po’ di normalità al pubblico a casa.

Tra gli aspiranti allievi c’è qualche volto noto di YouTube e altri social, ma non mancano i ragazzi che provano per la prima volta a mostrare il loro talento e la loro grinta.

I primi rumors parlano di Valerio Mazzei (Youtuber e tiktoker) e Shari Noioso (cantante scoperta a Tú Sí Que Vales), Rita Bellanza e Margherita Principi (entrambe arrivate da X Factor), Federico Pietrucci (allievo di Amici che lasciò a causa di un infortunio) ed Edoardo Brogi (vincitore del Coca Cola Summer Festival).

Una delle grandi novità che accompagneranno la nuova edizione di Amici è l’addio di Veronica Peparini, storica professoressa di danza del talent show.

A sostituire la coreografa ci penserà Lorella Cuccarini che entrerà a far parte del team di lavoro della scuola di Amici, prendendosi una rivincita dopo l’esperienza con La Vita in Diretta.

Il resto del corpo docente resta ancora da definire, anche se sembra quasi certa la presenza Rudy Zerbi per il canto e Alessandra Celentano per il ballo. In forse ancora Stash.

Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 sabato 14 novembre e scoprire tutte le novità di questa edizione del talent ai tempi del Coronavirus.