Amici Celebrities: svelati i primi concorrenti

Cresce la curiosità intorno ad Amici Celebrities, la versione per vip e personaggi famosi del talent show ideato da Maria De Filippi.

Finalmente si sa che il talent show condotto da Michelle Hunziker (entrerà in scena dopo la prima puntata guidata da Maria De Filippi) arriverà in prima serata su Canale 5 il 23 settembre.

E inizia a prendere forma anche il cast di 12 concorrenti vip che si cimenteranno nelle prove di canto e ballo, proprio come il format originale.

Il promo svela i nomi dei primi concorrenti del talent: l’ex giudice MasterChef Joe Bastianich (appassionato di musica), il principe Emanuele Filiberto (cantante in erba), l’ex calciatore e allenatore Ciro Ferrara (aspirante cantante) e la showgirl Laura Torrisi (in versione cantante).

Ma chi saranno gli altri volti noti della versione Vip di Amici di Maria De Filippi? I rumors continuano a dare per favoriti Chiara Giordano (postina di C’è posta per te), Pamela Camassa (showgirl, modella e attrice), Filippo Bisciglia (conduttore di Temptation Island), Claudio Amendola (attore e produttore), Luca Argentero (attore ed ex gieffino) e Francesca Manzini (imitatrice).

In più c’è chi è pronto a scommettere sulla partecipazione di molti allievi del talent in versione originale come Alberto Urso, Irama, Annalisa e Giordana.

Ovviamente non è stata confermata alcuna indiscrezione, ma sembra chiaro che Amici Celebrities sarà uno show dal successo assicurato.

Myriam