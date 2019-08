Amici Vip: le indiscrezioni su inizio, giuria e cast

È tutto pronto per Amici Vip, la versione per vip e personaggi famosi del celebre talent show ideato da Maria De Filippi.

Stando ai rumors, infatti, il talent dovrebbe partire a settembre appena dopo la fine di Temptation Island Vip con al timone Alessia Marcuzzi e prima della versione tradizionale di Amici.

A dare il via a questa nuova avventura televisiva ci sarà Maria De Filippi che, però, passerà il testimone alla spumeggiante Michelle Hunziker.

Amici Vip dovrebbe contare sei puntate in cui due squadre di cantanti e ballerini rigorosamente vip si scontreranno a colpi di sfide.

Ovviamente anche la versione vip vanterà una giuria, purtroppo ancora tutta da svelare. Ad oggi si sa soltanto che Platinette sarà presente.

Per quanto riguarda il cast, invece, non ci sono conferme, ma le indiscrezioni parlano della possibile partecipazione di Pamela Camassa (Miss mondo e fidanzata di Filippo Bisciglia), Laura Torrisi (ex compagna di Leonardo Pieraccioni) e Marisa Laurito.

Questa versione potrebbe lasciare spazio a molti volti noti di Amici di Maria De Filippi, da Annalisa, (concorrente di Amici 10) a Irama (vincitore della diciassettesima edizione) fino a Giordana e Alberto Urso (acclamatissimi dal pubblico).

A noi non resta che attendere altre news per scoprire quello che ci aspetta da questo nuovo format di Amici.

Myriam