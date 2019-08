Andrea Damante conduttore del daytime di Amici Vip? Arriva la smentita

Andrea Damante sarà il nuovo conduttore del daytime di Amici di Maria De Filippi Vip? L’indiscrezione è stata svelata da Il Vicolo delle News e Novella 2000, spaccando subito in due il pubblico del web.

A dare il via a questa nuova avventura televisiva ci sarà Maria De Filippi che, però, passerà il testimone alla spumeggiante Michelle Hunziker. Amici Vip dovrebbe contare sei puntate in cui due squadre di cantanti e ballerini rigorosamente vip si scontreranno a colpi di sfide.

Nelle ultime ore si è diffuso il rumor sulla possibile conduzione del daytime da parte del deejay ed ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Damante. L’autore tv e giornalista Gabriele Parpiglia ha smentito tutto dalla Sardegna, dove sono ufficialmente iniziate le riprese della nuova edizione di Temptation Island Vip, mediante una Instagram Story.

Parpiglia ha dichiarato: “In questo momento su molti siti è esplosa la notizia che Andrea Damante – che mi sta simpatico – dovrebbe condurre il daytime di Amici Vip. Ovviamente non avrei mai fatto questa storia se non fossi autorizzato, per dirvi che la notizia corrisponde ad una fake news. Dalla Sardegna è tutto”.

Redazione-iGossip