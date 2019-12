Anticipazioni Grande Fratello Vip 4: indiscrezioni sul cast

Anticipazioni Grande Fratello Vip 4: le ultime indiscrezioni sul cast dei concorrenti della nuova edizione del reality show di Canale 5. Il neo conduttore del GF Vip 4, Alfonso Signorini, ha presentato la prima concorrente ufficiale, vale a dire Rita Rusic, dalle pagine del settimanale di cronaca rosa, Chi, da lui diretto.

La famosa attrice e produttrice cinematografica italiana di origini istriane Rita Rusic ha dichiarato: “Io sono una che si mette e si rimette sempre in gioco, mi piace avere una motivazione nuova, una spinta nuova, un’emozione nuova, questo per me è importante. E poi io ho avuto mille vite, sono in continua metamorfosi. Fino a quando? Non si sa”.

Oltre all’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, gli altri concorrenti papabili sono Ilona Staller (conosciuta anche come Cicciolina icona del mondo a luci rosse ed ex deputata al Parlamento italiano), Kabir Bedi (il leggendario attore) e Luca Di Carlo (il super avvocato conosciuto con lo pseudonimo di “L’Avvocato del Diavolo”). In forse la partecipazione di Loredana Lecciso (la discussa showgirl), che a Liberoquotidiano.it ha dichiarato che non ci sarà. A seguire secondo i rumor di questi mesi troviamo: Natalia Bush (modella), Divino Otelma (mago), Giucas Casella (illusionista), Eva Robin’s (attrice), Fernanda Lessa (modella).