Antonella Elia e Pietro Delle Piane verso Temptation Island Vip: svelata la prima coppia della nuova edizione del reality show di Canale 5. Lo scoop è stato lanciato in esclusiva dal sito TvBlog.it. Il programma sarà condotto nuovamente da Alessia Marcuzzi, subito dopo l’edizione nip dell’ex gieffino e conduttore tv Filippo Bisciglia.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane – Foto: Instagram

L’ex showgirl di Non è la Rai è una veterana dei reality show. Antonella Elia ha infatti partecipato per ben due volte all’Isola dei famosi. Inoltre ha partecipato come concorrente a Pechino Express e al Grande Fratello Vip 4.

A settembre 2020 la rivedremo in coppia con il suo compagno, il chiacchierato attore Pietro Delle Piane a Temptation Island Vip.

Chi saranno le altre coppie in gara? E chi i tentatori? Continuate a seguirci per saperne di più. Stay tuned!