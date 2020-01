Antonella Elia ha nuovamente umiliato, sbeffeggiato e offeso Valeria Marini durante la settima puntata del Grande Fratello Vip 2020. Il confronto tra l’ex showgirl di Non è la Rai e l’ex star del Bagaglino si è risolto con un nulla di fatto, anzi l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha nuovamente ricoperto di offese la Valeriona nazionale.

Dopo gli insulti e le offese della puntata precedente, Antonella è andata di nuovo all’attacco di Valeria: “Non entri nel letto, sei troppo lunga”. Valeria Marini ha giustamente messo subito le cose in chiaro: “La tua aggressività nei confronti delle altre donne è diseducativa. Quello che rovina il mondo è l’invidia che condita con la stupidità diventa una tragedia. Tu non sei un esempio per le altre donne”.

Chi è Antonella Elia? La biografia, carriera e vita privata

Non si fanno attendere i tuoni scatenati della showgirl: “Le persone che credono di suscitare invidia negli altri dovrebbero avere qualità straordinarie. Tu quali qualità credi di possedere? Sei una mitomane. Non hai qualità umane o artistiche. Le tue uniche qualità sono acchittarti e gonfiarti, metterti calze a rete con le contenitive sotto. Ti sei tirata da tutte le parti: hai le rughe verticali, segno che ti sei rifatta tutta. Hai la cucitura dietro”. Mentre tutti i concorrenti sono sotto freeze, Valeria ha colto l’occasione per fare una ramanzina: “C’è stato qualcuno di voi che ha fatto dei brutti commenti, siete stati offensivi e c’è stata un’insurrezione”.

Rita Rusic, liberata dal freeze, ha reagito in maniera laconica: “Non mi diverte questa situazione”.