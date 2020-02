Antonio Zequila su Eva Robin’s: “Una donna sensibile con l’intelligenza di un uomo”

Antonio Zequila ha incontrato una delle sue ex fidanzate, l’attrice e cantante transgender Eva Robin’s, durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 4. Dopo la sua confessione a Live – Non è la D’Urso, Eva è entrata nella Casa più famosa e spiata d’Italia per avere un confronto con er mutanda.

Antonio ha confermato il flirt e l’attrice transgender ha riempito di complimenti l’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi. “Ammazza, sei ancora c*******e”, ha esclamato a sorpresa Eva.

“In quel periodo mi sei stato vicino quando ero dentro la bufera – ha detto Eva all’ex naufrago vip Antonio Zequila -. Fra alcuni marinai che facevano da contorno, c’eri anche tu. Lo sai che mi piace diversificare gli affetti”.

Antonio non ha smentito le sue parole e non ha escluso un futuro con l’attrice: “Eva Robin’s ha la sensibilità di una donna e io l’ho sempre adorata. Perché no? Sono single. Non escludo nulla. La massima libertà d’espressione è l’amore”.

