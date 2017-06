Asia Nuccetelli non parteciperà a Temptation Island 2017

Asia Nuccetelli non parteciperà alla nuova edizione del reality show di Canale 5 Temptation Island, ideato e prodotto da Maria De Filippi con la conduzione dell’ex concorrente del Grande Fratello Filippo Bisciglia. La figlia di Antonella Mosetti ha dichiarato durante una diretta su Instagram: “Non sono interessata a nessuno, ho altri scopi”.

La figlia dell’ex showgirl di Non è la Rai Antonella Mosetti è stata piuttosto chiara e schietta come sempre. Ora anche la mamma vip di Asia ha voluto dire la sua: “Mia figlia non ha in programma di fare Temptation Island, oggi. E poi non è minimamente interessata al ruolo di tentatrice. Ha altri obiettivi e impegni”.

Tra le coppie papabili che parteciperanno a Temptation Island 2017 spicca la neo coppia di Uomini e Donne: Soleil Sorgè e Luca Onestini!

