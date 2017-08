Il prossimo settembre avrà l’inebriante profumo di “dolci in forno” grazie alla seconda edizione di Bake Off Celebrity Edition, la versione VIP del cooking talent di Real Time che sta appassionando tutti. Dolci, ritorni inediti e obiettivi importanti!

La padrona di casa Benedetta Parodi, insieme ai giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e la new entry Damiano Carrara, si ritroverà di fronte a volti noti del piccolo e grande schermo e nomi illustri del panorama dello spettacolo e dello sport.

I pasticceri amatoriali VIP si sfideranno a colpi di fruste e fornelli sotto il tendone di Villa Annoni. Ma chi sono gli illustri concorrenti? A svelare i nomi ci pensa la rivista Tv Sorrisi e Canzoni: Leonardo Cecchi (protagonista della serie tv Alex & Co), Jack La Furia (rapper e membro dei Club Dogo e protagonista di Carpool Karaoke), Fabio Troiano (attore e conduttore di X Factor,) Fiordaliso con la mamma Carla, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, le figlie di Al Bano e Romina, Cristel e Romina Jr., Elisa Di Francisca (campionessa di scherma) e le ex veline Roberta Lanfranchi e Laura Freddi.

L’obiettivo della Celebrity Edition è quello di raccogliere fondi da devolvere in beneficenza all’UNICEF attraverso la messa all’asta di alcuni oggetti appartenuti o firmati dai concorrenti. Non resta che vedere le dolci prove dei concorrenti della nuova edizione di Bake Off Celebrity Edition.