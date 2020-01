Ballando con le Stelle 2020: concorrenti, maestri, quando inizia e cast

Ballando con le Stelle 2020 tornerà in primavera con un cast davvero eccezionale e spumeggiante. Chi saranno i partecipanti al programma tv di Milly Carlucci e Paolo Belli? Quando inizia la nuova edizione del talent show di Rai1? Confermati quasi tutti i maestri e i giurati dell’adattamento italiano del talent show Strictly Come Dancing, format britannico della BBC.

Sabato 28 marzo 2020 partirà la quindicesima edizione di Ballando con le Stelle, il programma più celebre di Milly Carlucci. Confermata la giuria con Carolyn Smith, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni.

Per quanto riguarda il cast, le riviste e i quotidiani hanno svelato diversi nomi dei concorrenti in gara a Ballando con le Stelle 2020: Paola Barale, Barbara Bouchet, Gabriel Garko, Arisa, Elisa Isoardi, Francesca Piccinini, Iva Zanicchi e Nancy Brilli. Tra i candidati spicca anche l’ex fidanzato della diva delle telenovelas Grecia Colmenares, l’attore e modello spagnolo Chando Erik Luna, che ha lanciato di recente un accorato appello a Milly Carlucci.

La presentatrice tv di Raiuno non ha però voluto svelare ancora nulla sui concorrenti in gara a Ballando 2020. Stay tuned per saperne di più!