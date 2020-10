Ballando con le Stelle 2020, Vittoria Schisano è preoccupata: Marco De Angelis ha la febbre

Ballando con le Stelle 2020 di Milly Carlucci è nel caos. All’inizio della nuova edizione per via dei casi di Covid-19 di alcuni concorrenti del talent show di Raiuno e ora perché l’insegnante di ballo Marco De Angelis ha la febbre alta e sta molto male. La notizia è stata ufficializzata dalla concorrente Vittoria Schisano.

Durante una diretta con Giovanni Ciacci, l’attrice Vittoria Schisano ha infatti rivelato: “Forse è il caso di dirlo, Marco non sta affatto bene. Ha la febbre molto alta da giorni, non ho fatto le prove anche se io non ho la febbre. Abbiamo fatto il tampone e siamo tutti negativi. Pare abbia avuto una forte intossicazione, si ipotizza abbia mangiato qualcosa che era scaduto. Lui ha fatto il sierologico e il tampone e non ha il Coronavirus. Non so come farò a ballare. Per me non è pensabile ballare senza di lui, non so cosa succederà adesso. Ne ho parlato con Milly e lei ipotizzava di farmi ballare con altri”.

Vittoria ha poi aggiunto: “La Carlucci è molto preoccupata come tutti noi, tiene molto a Marco. Però per me c’è un futuro solo con Marco. Adesso siamo davvero una coppia che va nella stessa direzione e non solo due persone che ballano. Io ho sentito Marco poco fa e aveva la febbre a 39, 2 e non riusciva a parlare, sta molto male. Io questa settimana non sono ancora stata in sala prove in Rai”.

Una vera e propria tegola per lo show di Milly Carlucci. L’attrice ne ha poi parlato anche su Twitter: “Amici sapete che ormai vi racconto tutto. Marco sta male. Non c’entra il Covid, ma sabato non potrà essere al mio fianco. In questa settimana non ho ancora messo piede in sala prove e non so cosa succederà sabato prossimo. Sono preoccupata, vi tengo aggiornati”.

Auguri di pronta guarigione a De Angelis da parte della nostra redazione. Forza Marco!